Nächste Gerichtstermine für Alfons Schuhbeck stehen fest

Dem prominenten Sternekoch Alfons Schuhbeck steht ein weiterer Gerichtstermin bevor. Der 75-Jährige, der seit August 2023 eine Haftstrafe wegen Steuerhinterziehung verbüßt, muss sich ab dem 24. Juni 2025 weiteren strafrechtlichen Vorwürfen stellen. Wie das Oberlandesgericht München verlautbaren ließ, sind insgesamt vier Verhandlungstage angesetzt, die bis Mitte Juli andauern sollen. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Insolvenzverschleppung in neun Fällen, Betrug in vier Fällen, versuchten Betrug in fünf Fällen und Subventionsbetrug in 19 Fällen vor. Alfons' Anwalt Nicolas Stieger sieht dem Verfahren optimistisch entgegen und erklärt gegenüber der Bild, sein Mandant werde "mit allen Mitteln versuchen, seine Unschuld zu beweisen".

Die Anklage, die bereits im Oktober 2024 erhoben wurde, war lange Zeit nicht geprüft worden, da am Landgericht München ein anderes Großverfahren Priorität hatte. Nun ließ die zuständige Wirtschaftsstrafkammer das Verfahren zur Hauptverhandlung zu. Der Anwalt des Starkochs äußert gegenüber der Bild: "Für Herrn Schuhbeck ist es gut, dass der Prozess schon früher als erwartet im Juni stattfindet. Somit herrscht auch Klarheit für ihn."

Der einst so gefeierte Spitzenkoch war auf dem Höhepunkt seiner Karriere und über Jahre hinweg ein vertrautes Gesicht im deutschen Fernsehen. Doch mit den finanziellen Problemen kam der tiefe Fall: Die Verurteilung wegen Steuerhinterziehung 2022 zerstörte sein sorgsam aufgebautes Imperium. Neben den jetzigen Anschuldigungen steht bereits fest, dass Alfons in der Vergangenheit rund 460.000 Euro Coronahilfe unrechtmäßig erhalten haben soll.

Getty Images Alfons Schuhbeck, deutscher Starkoch

Tamara Bieber / action press Alfons Schuhbeck, Sternekoch