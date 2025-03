Erste Fotos: So romantisch war Heinz Hoenigs zweite Hochzeit

Heinz Hoenig (73) und seine Frau Annika Kärsten-Hoenig (39) haben sich ein zweites Mal das Eheversprechen gegeben. In einer kleinen, intimen Feier mit etwa 15 Gästen erneuerten die beiden am Samstag, dem 29. März, auf der Insel Sylt ihre Liebe. Der Tag war für Annika besonders emotional, da sie nicht nur einen Tag vor ihrem 40. Geburtstag ihren "Heinzi" erneut heiratete, sondern ihn auch mit der gesamten Zeremonie überraschte. Die Feier fand im Strandhörn Hotel statt und Annika trug ihr Hochzeitskleid von 2019, wie Fotos zeigen, die RTL vorliegen. Besonders rührend: Der "7 Zwerge – Männer allein im Wald"-Darsteller, der in einem hellbraunen Anzug mit weißem Hemd strahlte, zeigte sich zutiefst bewegt, als Schauspielkollegin Jenny Elvers (52) die Traurede hielt.

Die vergangenen Monate waren für den 73-Jährigen alles andere als leicht. Wegen schwerer gesundheitlicher Probleme, die einen längeren Krankenhausaufenthalt und sogar Reanimation umfassten, kämpft sich Heinz inzwischen zurück ins Leben. "Ich nehme viel Mut und Kraft mit aus diesem Jahr", betonte er Anfang des Jahres in einem Interview mit dem Sender. Diese zweite Hochzeit schien für das Paar ein Symbol der Stärke und des Neuanfangs zu sein – nach den Herausforderungen, die sie gemeinsam meisterten.

Heinz und Annika gaben sich bereits 2019 das erste Mal das Jawort, doch ihre Liebe reicht noch weiter zurück: Die beiden lernten sich 2012 in Heinz' Heimatstadt Wernigerode kennen und kamen Jahre später zusammen. Annika erinnerte jüngst auf Instagram daran, dass es ein Kuss auf ihrer eigenen Geburtstagsparty war, der ihre Gefühle für den "Das Boot"-Star erweckte. Mittlerweile sind die beiden überglücklich miteinander und haben zwei gemeinsame Kinder.

Anzeige Anzeige

Instagram / anni.ka_hoenig Heinz Hoenig und Annika Kärsten-Hoenig

Anzeige Anzeige

Instagram / anni.ka_hoenig Heinz Hoenig und Annika Kärsten-Hoenig mit ihren Kindern

Anzeige Anzeige