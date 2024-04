Taylor Swifts Ex Matty Healy reagiert auf ihr neues Album!

Taylor Swifts (34) Album "The Tortured Poets Department" erschien am vergangenen Freitag mit 31 Songs. Seitdem sind die Spekulationen, um welchen Ex-Freund es sich in den Songs handeln könnte, nicht mehr aufzuhalten – darunter auch ihr Ex Matty Healy (35). TMZ erwischte den Sänger nun und fragte nach, was er denn von Taylors neuem Album hält. "Oh, ich habe nicht wirklich hineingehört, aber ich bin sicher, dass es gut ist", erklärte der Sänger lachend. Viele Fans vermuten, dass der Song "The Tortured Poets Department" von ihn handelt. In dem Lied singt Taylor nämlich: "Du hast deine Schreibmaschine in meiner Wohnung gelassen / Direkt aus der Abteilung für leidende Dichter / Ich denke einige Dinge, die ich nie sage / Wie 'Wer benutzt überhaupt eine Schreibmaschine?'". Matty betonte früher immer mal wieder, dass er gerne mit Schreibmaschinen arbeitet.

Swifties vermuten, dass die Romanze zwischen den beiden auch die Songs "But Daddy I Love Him", "Fresh Out the Slammer", "Guilty As Sin?", "I Can Fix Him (No Really I Can)" und "The Smallest Man Who Ever Lived" inspiriert haben könnten. Schließlich lernten sich die Musiker schon im Jahr 2014 kennen und gingen dann ein Jahr später miteinander aus. Danach trennten sich die Wege, bis Taylor und Matty im vergangenen Jahr händchenhaltend gesichtet worden waren. Doch auch diesmal hielt ihre Bindung nicht lange an. Beide sind nun wieder vergeben – der Frontsänger von The 1975 datet nun das Model Gabbriette Bechtel und Taylor den American-Football-Spieler Travis Kelce (34).

Doch Matty ist nicht der Einzige, den Taylor auf ihrem neuesten Album erwähnen könnte – auch der Formel-1-Fahrer Fernando Alonso (42) scheint in einem Lied gemeint zu sein! In ihrem Song "imgonnagetyouback" singt sie: "Ich bin ein Aston Martin, den du in den Straßengraben gesteuert hast / Dann bist du weggerannt und hast dich versteckt", was die Fans auf TikTok als ein klares Zeichen deuten, da Fernando seit 2022 für den britischen Rennstall fährt.

Getty Images Matty Healy im Dezember 2019

Getty Images Fernando Alonso, Formel-1-Fahrer

