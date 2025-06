Trennung von Nikola hat Einfluss auf Kim Virginias Arbeit

Kim Virginia Hartung (30) spricht offen über die Herausforderungen, die ihre Trennung von Nikola Glumac (29) in ihrem Alltag mit sich bringt. In einer aktuellen Instagram-Story gesteht die Reality-TV-Bekanntheit, dass sie nun den Videoschnitt für ihre Social-Media-Inhalte selbst übernehmen muss. Nikola hatte diesen Part zuvor größtenteils übernommen, doch nach dem Beziehungsaus ist sie auf sich allein gestellt. "Ich muss ja jetzt alle Videos selbst schneiden. Das fordert gerade viele meiner Nerven und meine Zeit", schreibt sie. Ein humorvoller Seitenhieb folgt in einem Video, in dem Kim sagt: "Ich muss ja jetzt selbst Arbeit leisten – ih."

Die neue Arbeitsteilung ist für die 30-Jährige offensichtlich eine große Umstellung und tägliche Herausforderung. Während sie in der Vergangenheit von Nikolas Unterstützung profitierte, kämpft sie nun mit der technischen und kreativen Umsetzung ihrer Inhalte. "Es ist wirklich schwerer, als man denkt, und ich bin echt am Verzweifeln", gibt sie zu und merkt an, dass sie sich trotzdem bewusst sei, dass ihre Schwierigkeiten im Vergleich zu anderen Problemen eher belanglos erscheinen. "Es ist eigentlich dumm, sich darüber aufzuregen, und wenn ich es laut ausspreche, komme ich mir auch echt blöd vor", erklärt sie weiter.

Nikola hatte die Trennung von Kim vor wenigen Tagen ganz offiziell bestätigt. Das ehemalige Paar war sogar verlobt gewesen, doch die Beziehung endete nach einer turbulenten Phase endgültig. Obwohl Nikola durch eine Reise nach Dubai noch einmal um ihre Liebe gekämpft hatte, schien es für die beiden keine gemeinsame Zukunft zu geben. "Mir geht es wirklich gerade gar nicht gut, diese ganze Situation nimmt mich einfach komplett mit. [...] Ich kann nicht essen, ich kann einfach nichts machen. Ich vermisse Kim so krass. Ich habe mir mit dieser Frau so viel vorgestellt", erklärte der Tattoo-Liebhaber auf Instagram.

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung im Juni 2025

Instagram / nikola_glumac Nikola Glumac im Juni 2025

