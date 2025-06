So lief das Treffen von Romina Palms Baby und Hund Baloo

Romina Palm (26) hat einen bewegenden Moment mit ihren Fans auf Instagram geteilt: das erste Treffen ihres Hundes Baloo mit ihrer Tochter Hazel. In einem süßen Video sieht man, wie der Vierbeiner neugierig und zugleich zurückhaltend um die frischgebackene Mama und ihr kleines Mädchen herumläuft. Romina kommentiert das Kennenlernen: "Baloo braucht immer etwas Zeit, um sich an eine neue Situation zu gewöhnen. Und das ist okay. Die geben wir ihm. Besser, er ist weniger interessiert, als dass er auf die kleine Maus draufspringt." Sie zeigt sich optimistisch, dass der Hund in wenigen Wochen eine enge Bindung zu Hazel entwickeln wird.

Kurze Zeit später gibt Romina ein Update. Baloo sei nun ständig in ihrer Nähe, halte jedoch respektvoll Abstand zu Hazel. "Er schnuppert an all ihren Sachen", schreibt sie begeistert und lässt durchblicken, wie sehr sie sich über die ruhigen, aber interessierten Reaktionen des Hundes freut. Sie scheint den Prozess, Baloo und Hazel miteinander vertraut zu machen, geduldig und vorsichtig anzugehen.

Rominas Alltag hat sich seit der Geburt ihrer Tochter stark verändert. Bereits zuvor hatte sie über die Herausforderungen in den ersten Wochen mit Baby berichtet. Besonders die Nächte zehren an ihrer Energie, da sie immer wieder aufwacht, um sicherzugehen, dass es Hazel gut geht. Doch statt sich zu beklagen, zeigt sich das Model gelassen und voller Zuversicht, den neuen Herausforderungen mit Liebe und Geduld zu begegnen.

Anzeige Anzeige

Instagram / rominapalm Romina Palm mit ihrer Tochter Hazel

Anzeige Anzeige

Instagram / rominapalm Romina Palm und Christian Wolf und Tochter Hazel im Juni 2025

Anzeige Anzeige