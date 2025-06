Emma Fernlund klärt auf: Das lief zwischen ihr und Julius

Emma Fernlund (24) hat sich im "Blitzlichtgewitter"-Podcast erstmals offen zu den Spekulationen geäußert, dass zwischen ihr und Realitystar Julius Tkatschenko mehr als nur Freundschaft gewesen sein könnte. Nach ihrer Trennung von Umut Tekin (28) verbrachte die ehemalige Temptation Island V.I.P.-Verführerin offenbar viel Zeit mit Julius – eine Phase, die Emma nun als "ganz cute Zeit" beschreibt. Doch wie die Influencerin verriet, sei Julius für sie keine Option für eine langfristige Beziehung gewesen.

Im Gespräch gab die 24-Jährige Einblicke in diese besondere Zeit: Nach der Trennung sei Julius für sie eine große Ablenkung gewesen, jemand, der sie in der schwierigen Phase unterstützt habe. Eine längerfristige Perspektive habe sich jedoch nicht ergeben. Sie stellte klar, dass es für sie mit Julius keine romantische Zukunft gibt. Warum genau, ließ Emma offen, deutete aber an, dass sie klare Vorstellungen davon hat, welcher Typ Mann dauerhaft zu ihr passt – und Julius offenbar nicht in dieses Bild passt.

Dass Emma und Julius eine enge Zeit miteinander verbracht haben, dürfte für ihre Fans wenig überraschend sein. Bereits zuvor wurde bekannt, dass sich die beiden auf Mallorca kennengelernt haben und daraufhin in engem Kontakt standen. Nach gegenseitigen Besuchen in München und Hamburg wirkte es zunächst, als könnte mehr aus der Verbindung entstehen. Zuletzt wurde die Blondine kuschelnd mit ihrem Ex-Freund gesehen. Umut kommentierte daraufhin die Liebescomeback-Gerüchte unter einem Promiflash-Beitrag im Netz: "Ich frage mich, was die Leute da sichten. Fake News. Wir sind Freunde."

Instagram / emmashealth_ Emma Fernlund im Juni 2025

RTL Deutschland Umut Tekin und Emma Fernlund bei "Das Sommerhaus der Stars" 2024

