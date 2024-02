Tommy schrieb anderen Frauen: War Paulina Ljubas verletzt?

Wie ging es Paulina Ljubas (27) damit? Bei Germany Shore hatte es zwischen der Influencerin und Tommy Pedroni gefunkt. Während sich die Reality-TV-Bekanntheit schon in der Show mehr mit dem Franzosen vorstellen konnte, war der Frauenschwarm noch nicht bereit für eine Beziehung. Als sich die beiden außerhalb kennenlernten, schrieb er andere Frauen an, um sie zu sich nach Nizza einzuladen. In der Reunion des TV-Formats wurde Paulina damit konfrontiert: War sie deswegen verletzt?

"Nein, es hat mich eher genervt. Weil wäre es darum gegangen, mir etwas Gutes zu wollen, oder mich zu warnen, hätte man mir das Monate vorher im Privaten sagen können", schreibt die 27-Jährige in ihrer Instagram-Story und fügt hinzu: "Nein, man wartet bis zum Wiedersehen, um da seinen Moment zu haben. In der Hoffnung, Tommy bloßzustellen und mich zu verletzen." Paulina finde so ein Verhalten berechnend und "charakterlich sehr abfällig".

Niemand habe sich in andere Beziehungen einzumischen. "Was Tommy und ich privat besprechen und miteinander abmachen, geht niemanden etwas an. Keiner weiß, wann wir zusammengekommen sind oder was wir beide bis dahin für eine Vereinbarung hatten", stellt Paulina klar. Menschen würden sich nur über andere unterhalten, wen sie selbst nichts Spannendes zu erzählen hätten.

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas, Influencerin

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas und Tommy Pedroni, Pärchen

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas, Reality-TV-Teilnehmerin

