Justin Timberlake und Jessica sind "verliebt wie Teenager"!

Kriselt es doch nicht? Justin Timberlake (43) und Jessica Biel (42) sind mittlerweile seit knapp zwölf Jahren verheiratet. Doch schon seit Jahren halten sich hartnäckige Krisengerüchte. Zuletzt wurde sogar vermutet, dass es mächtig kriselt und die Ehe der beiden endgültig am Ende sei. Wie ein Insider jetzt gegenüber OK! verrät, soll jedoch genau das Gegenteil der Fall sein: Das Paar sei "noch nie glücklicher" miteinander gewesen. Wie verliebt die Schauspieler sind, bewiesen sie auf einer Oscar-Aftershowparty vor einigen Wochen. "Sie sahen aus und verhielten sich wie zwei verliebte Teenager", berichtet die Quelle dem Magazin von dem Abend und fügt hinzu: "Sie hielten Händchen, machten Selfies miteinander und kuschelten die ganze Nacht auf der Couch."

Erst vor wenigen Wochen wurden Stimmen laut, die Gegenteiliges behaupteten. Ein Insider erzählte Life&Style: "Es kursieren Gerüchte, dass er [Justin] und Jessica sich trennen wollen." Der engste Kreis des Paares soll davon überzeugt gewesen sein, dass die Trennung kurz bevorstünde. Doch was brachte die Freunde des Paares überhaupt zu dieser Annahme? Justin und Jessica hätten es sich in letzter Zeit wohl zur Aufgabe gemacht, ihre Finanzen in Ordnung zu bringen. Der Insider war sich sicher: Es gäbe keine deutlicheren Beweise für ein Beziehungsende.

Doch obwohl die Turteltauben derzeit ihren zweiten Frühling genießen, könnte Justins bevorstehende "The Forget Tomorrow World Tour" die Beziehung erneut auf die Probe stellen. Gegenüber Us Weekly verriet eine Quelle, dass Jessica "verständlicherweise nervös" sei, welche Auswirkungen die Tour auf die Beziehung haben werde. Frühere Fehltritte des Sängers sollen in seiner Frau wohl die Zweifel geweckt haben.

Instagram / jessicabiel Jessica Biel und Justin Timberlake, 2023

Getty Images Justin Timberlake, 2018

