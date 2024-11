"Bauer sucht Frau International"-Olaf verlor seine Frau

Bei Bauer sucht Frau International gibt Kandidat Olaf der Liebe wieder eine Chance und hofft bei der Kuppelshow, eine Frau kennenzulernen. Er musste in seinem Leben jedoch bereits einen schweren Schicksalsschlag verkraften: Seine Frau verstarb im Jahr 2010. Im Interview mit RTL erzählt der Pferdehalter: "Es ist ein kompletter Bruch im Leben. Du kannst alles, was du an Plänen hast, in die Mülltonne schmeißen. Es funktioniert nichts mehr von dem, was du dir vorgenommen hast." Pläne wie Wohnmobil kaufen und Reisen gehen waren ab dem Zeitpunkt für ihn vorüber – bis seine Tochter mit einer Idee um die Ecke kam.

Sie schlug Olaf vor, nach Portugal auszuwandern – nach zwei Minuten Bedenkzeit willigte der heute 70-Jährige ein! Dort leben sie mit vielen Tieren auf einem Stückchen Land an der Algarve. "Wir nehmen Pferde bei uns auf, die mental ramponiert sind, pflegen sie und versuchen, sie nach einem halben oder dreiviertel Jahr, wenn sie wieder fit sind, in gute Hände zu vermitteln", erklärt Olaf stolz.

Neben Olaf suchen aber auch weitere Kandidaten auf der ganzen Welt bei "Bauer sucht Frau International" nach der großen Liebe. Darunter sind auch die Pferdewirtin Carmen, die auf Bali lebt, der Rinderfarmer Björn aus Namibia und Martin, der in Italien als Winzer arbeitet. In Florida wartet Farmerin Iris auf ihr Perfect Match und Ziegenzüchterin Anette ist ebenfalls in Kanada noch alleine.

RTL Olaf, "Bauer sucht Frau International"-Kandidat

RTL Anette, "Bauer sucht Frau International"-Kandidatin

