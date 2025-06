"Bauer sucht Frau International": Bewerber enttäuschen sie

Die erste Folge der neuen Staffel von Bauer sucht Frau International ist erst seit Kurzem auf RTL+ abrufbar und schon jetzt sorgt eine Bäuerin mit ihrer Reaktion auf eingegangene Bewerbungen für Gesprächsstoff: Pferdehofbesitzerin Carmen, die auf Bali lebt, bekommt zwar einen ganzen Berg an Zuschriften, zeigt sich von der Männerauswahl aber nur wenig angetan: "Ich war am Anfang ein bisschen enttäuscht, weil so dieser Typ Mann, den ich mag, war leider gar nicht dabei", klagt die 42-Jährige. "Mein Typ – im Optimalfall – wäre dunkelhaarig, dunkelhäutig, tätowiert und lange Haare", schwärmt sie, doch keiner der Männer will so richtig in ihr Idealbild passen.

Trotz anfänglicher Frustration kann sich Carmen schließlich doch dazu durchringen, zwei Männern eine Chance zu geben. Die Wahl der Pferdewirtin fällt auf Sven und Patrick, die auf ihren Hof nach Bali reisen dürfen. Der abenteuerlustige Sven überzeugt zwar nicht mit dunklen Augen, punktet jedoch mit seinen Tattoos. Patrick aus Luxemburg hingegen hat blaue Augen und stellt damit ebenfalls eine leichte Abweichung von Carmens Wunschvorstellung dar. Beide Männer sind jedoch so interessant, dass sie kurzerhand beschließt, ihre eingefahrenen Muster zu hinterfragen: "Vielleicht muss man alte Gewohnheiten mal ablegen." Am Ende gibt sie sich glücklich mit ihrer Wahl und scheint bereit, sich auf ein völlig neues Abenteuer einzulassen.

Die Sehnsucht nach der großen Liebe ist bei den Kandidaten von "Bauer sucht Frau International" allgegenwärtig. Während Carmen auf Bali ihren Weg geht, stellt die Sendung auch andere Landwirte vor, die auf eine romantische Zukunft hoffen. So haben Björn und Marco aus Namibia mit ihren Herzensdamen bereits erste Dates geplant. Die siebte Staffel der beliebten Datingshow verspricht damit erneut eine Weltreise der Gefühle – mit jeder Menge Fernweh, Sehnsucht und der leisen Hoffnung auf das große Glück. Und so muss es für Carmen vielleicht doch kein langhaariger Adonis sein, der ihr Herz erobert, sondern ein liebevoller Mann mit einer großen Portion Abenteuerlust und den richtigen Absichten.

