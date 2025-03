"Bauer sucht Frau International"-Heiko hatte schweren Unfall

Der ehemalige Bauer sucht Frau International-Teilnehmer Heiko war bereit, für die Liebe alles zu riskieren: Der Bayer wollte zu seiner Liebsten, der Bäuerin Ulrike, die er in der Show kennenlernte, nach Brasilien auswandern. Doch wie Ulrike auf Instagram mitteilte, liegen die Umzugspläne nun erst mal auf Eis. Heiko stürzte nämlich während eines Ausflugs im Allgäu so schwer, dass er nun mit einem gebrochenen Bein im Krankenhaus behandelt wird. Eine erste Operation hat der 57-Jährige bereits hinter sich, eine weitere ist geplant.

In einem späteren Update auf der Social-Media-Plattform äußerte Ulrike scharfe Kritik an der medizinischen Versorgung im Krankenhaus. Sie berichtete, dass Heiko oft stundenlang ohne Essen und Trinken im Bett warten muss, weil er angeblich für eine Operation vorgesehen ist, die aber regelmäßig verschoben wird. In den Kommentaren drückten Fans ihre Anteilnahme aus und rieten der 58-Jährigen, sich direkt an das Beschwerdemanagement der Klinik zu wenden. Trotz der Schwierigkeiten bleibt Ulrike optimistisch und bedankte sich bei ihren Followern für deren Unterstützung und Anteilnahme in dieser schwierigen Zeit.

Die Romanze von Heiko und Ulrike, die sich während ihrer Teilnahme an "Bauer sucht Frau International" entwickelte, war von Anfang an nicht einfach. Ulrike, die zunächst unsicher war, hatte Heiko schließlich ihr Herz geschenkt, nachdem er ihr am Ende der Show seine Liebe gestand. Geplant war, dass Heiko nach Brasilien zieht, um ihre Fernbeziehung zu beenden. Auf Instagram hatte Ulrike noch im Februar voller Vorfreude geschrieben: "Das ist der letzte Valentinstag, den wir getrennt verbringen." Nun scheinen diese Pläne durch die unglückliche Wendung ins Stocken geraten zu sein, doch die beiden geben offenbar nicht auf: Sie zeigen sich entschlossen, auch diese Hürde zu meistern.

RTL Heiko und Ulrike bei "Bauer sucht Frau International"

Instagram / ulrike.ramp Heiko und Ulrike von "Bauer sucht Frau: International", November 2024

