Heiko will zu TV-Obstbäuerin Ulrike nach Brasilien ziehen

Im vergangenen Jahr lernten sich Ulrike und Heiko bei der Datingshow Bauer sucht Frau: International kennen. Obwohl die beiden nach wie vor zusammen sind, führen sie aktuell eine Fernbeziehung – Ulrike lebt nämlich in Brasilien und Heikos Visum ist Ende Januar abgelaufen. Doch wie die Obstbäuerin mit einem Clip überglücklich auf Instagram mitteilt: Heiko werde zu ihr nach Brasilien ziehen! "Das ist der letzte Valentinstag, den wir getrennt verbringen. Alle Vorbereitungen für Heikos Umzug laufen und es wird nicht mehr lange dauern, bis er endlich bei mir ist", schwärmt sie. Allerdings scheint der Prozess nicht ganz glatt zu laufen. Denn wie sie außerdem schildert, müssten noch "einige Hürden" überwunden werden.

Zwischen den beiden Turteltauben läuft es also sehr gut. Dabei verlief der Start ihrer Romanze etwas holprig. Denn während "Bauer sucht Frau: International" verliebte sich Heiko recht schnell in Ulrike. Die Bäuerin zögerte jedoch. "Ich bin überwältigt von diesem Gefühlschaos. Ich habe Angst, dass mich diese Situation ein bisschen überfordert, die plötzliche Zweisamkeit, die aufkommenden Gefühle. Das ist superschön, aber auch beängstigend für mich", erklärte sie damals. Dieses Chaos in ihr hatte die Eukalyptus-Farmerin sogar zum Weinen gebracht.

Letztendlich konnte Heiko seine Herzdame allerdings doch von sich überzeugen. Kurz bevor die Show zu Ende ging und Heiko wieder zurück nach Deutschland gemusst hätte, gestand er ihr seine Liebe. Er versprach ihr sogar, sie nicht zu vergessen. Das berührte Ulrike sehr. "Er ist sympathisch, natürlich, er verstellt sich nicht, er ist romantisch veranlagt. Das Gesamtpaket stimmt einfach", schwärmte sie damals und gab zu, wegen seiner Worte gleichzeitig stolz und verlegen zu sein. Schon damals hatten sie sich dazu entschieden, eine Fernbeziehung zu führen – doch die wird offensichtlich bald der Vergangenheit angehören.

Instagram / ulrike.ramp Ulrike und Heiko, Juli 2024

Instagram / ulrike.ramp Heiko und Ulrike von "Bauer sucht Frau: International", Juli 2024

