Datum steht: Dann startet "Bauer sucht Frau International"

Bauer sucht Frau International steht in den Startlöchern für eine neue Staffel und sorgt schon jetzt für Begeisterung bei den Fans. Auf Instagram wurde nun das heiß erwartete Datum bekannt gegeben: Ab dem 16. Juni können RTL-Zuschauer die neuen Liebesabenteuer der Landwirte weltweit verfolgen. Mit dem Versprechen "Neue Höfe, neue Herzen, alte Sehnsucht" kündigte der offizielle Account der Show das nächste Kapitel an. Das Ziel ist klar: Die Bauern hoffen, dass Amor mit der Mistgabel aushilft und es funkt.

Die Reality-Show, die weitere Ableger wie beispielsweise Osterspecials hervorgebracht hat, hat sich längst einen festen Platz in den Herzen der Fans erobert. Und das Feedback auf die Ankündigung lässt darauf schließen, dass die neue Staffel mit Spannung erwartet wird. Unter dem Instagram-Post des offiziellen Accounts sammeln sich zahlreiche Kommentare treuer Zuschauer. Ein Follower schrieb: "Das schaue ich." Die Resonanz zeigt: Die romantischen Reisen der Landwirte rund um den Globus haben seit der Erstausstrahlung 2019 Kultstatus erreicht und erfreuen sich nach wie vor großer Beliebtheit.

Fans lieben nicht nur die romantischen Geschichten, sondern auch den Einblick in landwirtschaftliche Höfe und Lebensweisen aus verschiedenen Ländern. Die Show, die bereits Teilnehmer für die Staffel 2026 sucht, knüpft damit an das Erfolgsrezept der Originalserie an, die 2005 startete und sich auf Deutschland konzentriert. Moderiert werden beide Formate von Inka Bause (56), die seit jeher als gute Seele der Sendung gilt und charmant durch die Folgen führt. Die Zuschauer dürfen sich wieder auf berührende Geschichten, romantische Höhenflüge und ganz sicher auch den einen oder anderen turbulenten Moment freuen.

RTL "Bauer sucht Frau-International"

RTL / Stefan Gregorowius Inka Bause, "Bauer sucht Frau"-Moderatorin

