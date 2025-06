"Bauer sucht Frau International"-Bauern treffen ihre Frauen

Die siebte Staffel von Bauer sucht Frau International geht endlich wieder in eine neue Runde! Auf RTL+ ist bereits die erste Folge online und verspricht schon jetzt große Gefühle, Spannung und vielleicht auch ein wenig Herzschmerz. Bisher wurden Björn und Marco sowie ihre idyllischen Farmen in Namibia vorgestellt. Die beiden Männer reisen extra nach Deutschland, um ihre auserwählten Frauen in Empfang zu nehmen. Für Marco stehen fünf Frauen bereit, während sich Björn drei Damen eingeladen hat. "Meine Hände zittern ein bisschen", bemerkt Ersterer, kurz bevor er auf seine Auserwählten trifft. Für Marco warten Pia, Katharina, Christina, Sabine und Doris. Björn begrüßt zwei Sarahs und eine Lea. Während sich Björn dazu entscheidet, die Pferdeliebhaberin Sarah nicht mit nach Namibia zu nehmen, bekommt der Zuschauer Marcos Entscheidung erst in der kommenden Folge zu Gesicht.

Im Gegensatz zu Björn und Marco lernt Roger seine Frauen direkt in Teneriffa kennen. Er hat sich Sophia, Ute und Anke eingeladen. Von Anfang an scheint die Chemie zwischen den Frauen und dem Auswanderer zu stimmen. Roger hat sich für zwei seiner Damen sogar einen besonderen Schlafplatz ausgesucht: Anke und Ute schlafen in ausgebauten Weinfässern, die unheimlich gut ankommen. Sophia schläft in einem Gästezimmer. Bevor es schlafen geht, wird noch gemeinsam gegrillt. Außerdem trägt Roger seinen Auserwählten noch die Koffer in die Schlafzimmer, was den Frauen imponiert. "Ja, ich habe schon eine Tendenz, aber ich will noch ein bisschen abwarten und sie besser kennenlernen", lautet das erste Fazit des Bauern.

In den kommenden Folgen suchen natürlich auch noch viele weitere Bauern und Bäuerinnen nach der großen Liebe. Neben fünf Männern suchen auch zwei Frauen nach ihrem passenden Deckel. Die auf Bali lebende Carmen kehrte nach einem Besuch der indonesischen Insel nicht mehr zurück nach Hause und baute sich vor Ort ein neues Leben auf. Die 55-jährige Iris aus Florida ist erst seit rund einem halben Jahr Single, hat aber schon genug davon. Neben Björn, Roger und Marco begeben sich auch Olaf und Martin auf die Liebesreise, wie der Sender bekannt gab.

RTL Marco, "Bauer sucht Frau International"-Kandidat, 2025

RTL Roger, "Bauer sucht Frau International"-Kandidat, 2025

