Was ist los? "Princess Charming"-Madleen "geht es nicht gut"

Was ist bei Madleen Matthias (23) los? Die Studentin hatte im vergangenen Jahr bei Princess Charming nach einer Partnerin gesucht. Im Finale entschied sie sich für Elsa Louise, aber aus den beiden wurde nichts. Jetzt meldet sich Madleen plötzlich mit beunruhigenden Nachrichten bei ihren Followern. "Bei mir war in letzter Zeit ganz schön viel los. Ich hoffe, dass ich ganz bald ein Video poste mit allen Updates", schreibt sie in ihrer Instagram-Story. "Im Moment geht es mir nicht gut. ADS, Depression, Trennungsschmerz...", deutet die Influencerin weiter an, aber führt das nicht weiter aus.

In ihrem kurzen Lebensupdate wünscht sich Madleen außerdem, dass ihre Fans auf sich aufpassen, "auch wenn der Weltschmerz gerade fast unerträglich" sei. Nach ihrer Teilnahme in der Reality-TV-Show wurde es eher ruhig um die Brünette. Hin und wieder teilte sie einen Post auf ihrem Profil – meistens handelte es sich dabei aber um inspirierende oder feministische Sprüche.

Und wie ging es bei den beiden Finalistinnen weiter, die bis zum Schluss um Madleens Herz gebuhlt hatten? Elsa ist mittlerweile wieder vergeben. "Das Leben ist momentan ziemlich gut zu uns und ich bin glücklich", schrieb sie vor Kurzem auf ihrem Profil. Nina Burkhardt, die andere Finalistin, ist weiterhin Single, wie sie Promiflash im Februar erzählte: "Mal hat man Dates, mal nicht. Ganz normal, also ich glaube, so wie alle Singles das handhaben."

Princess Charming, RTL+ Madleen Matthias im Halbfinale von "Princess Charming"

Princess Charming, RTL+ Das Halbfinale von "Princess Charming" 2023

