"Princess Charming"-Madleen will unbedingt zu "Let's Dance"!

Sie war die Princess der dritten Staffel! Madleen Matthias (23) verdrehte bei Princess Charming die Köpfe der Kandidatinnen – ihre große Liebe fand sie dort leider trotzdem nicht. Bei den 9x16 Awards in Hamburg verriet die Beauty nun gegenüber Promiflash, bei welchem anderen Format sie gerne mitmachen würde: "Also am liebsten würde ich bei Let's Dance mitmachen und dann auch mit einer femininen Frau zusammen. Das wäre so mein allergrößter Traum, aber ich glaube, das ist sehr weit weg."

Madleen wäre bei "Let's Dance" eigentlich für alles offen, folgendes würde ihr aber besonders gut gefallen: "Es gab schon mal eine lesbische Frau, aber die ist halt eher maskulin gewesen. Sie hatte dann den männlichen Teil übernommen und die Profitänzerin den weiblichen. Aber ich fände halt geil, wenn beide sehr feminin zusammen tanzen." Ob ihr Wunsch irgendwann in Erfüllung gehen wird? Den Fans wäre wahrscheinlich am liebsten, wenn sie die Tanzpartnerin der 23-Jährigen aussuchen könnten. Auch wenn die Resonanz bei "Princess Charming" eher positiv war, soll der Realitystar ab und an böse Nachrichten bekommen haben, wenn die Zuschauer unzufrieden mit seiner Damenwahl waren.

Bei "Princess Charming" entschied sie sich am Ende für Elsa Louise. Beide verließen zusammen die Villa – wurden jedoch kein Paar. Was die Öffentlichkeit nicht mitbekommen hat: Madleen hatte in den letzten Monaten eine Freundin und ist nun frisch Single: "Ich bin tatsächlich vor Kurzem aus einer Beziehung gekommen, also frisch getrennt. Die Beziehung war aber nicht öffentlich, das hat keiner mitbekommen."

Princess Charming, RTL+ Madleen Matthias und Nina beim Einzeldate

RTL / Markus Hertrich Madleen Matthias, Princess Charming 2023

