Kommt ihr Kind bald? So groß ist Sofia Richies Babybauch!

Sofia Richie (25) kann es wohl kaum abwarten. Ob ihr Baby etwa schon bald kommt? Das lässt zumindest ein aktuelles Foto auf Instagram vermuten. Auf diesem präsentiert die Schwangere ihren kugelrunden Babybauch – und dieser ist bereits mächtig gewachsen. In einem hellen Outfit, bestehend aus weißem Top und Hemd sowie einer cremefarbenen fließenden Hose, posiert die Beauty für ein Bild. Auf diesem ist sie von der Seite zu sehen. Ihren Schnappschuss kommentiert die Tochter von Lionel Richie (74) mit den liebevollen Worten: "Neun Monate voller Glück!"

Vor allem die Fans der 25-Jährigen kommen aus dem Schwärmen gar nicht mehr raus. In der Kommentarspalte freuen sich zahlreiche Bewunderer mit dem Model. Darunter befindet sich unter anderem auch Anna Maria Damm (28). Diese schreibt: "Ein Wunder!" Außerdem schwärmt Lily Collins (35): "Oh mein Gott!" Und eine weitere Nutzerin der Social-Media-Plattform merkt zudem an: "Oh, sie wird bald platzen!"

Seit der Bekanntgabe ihrer Schwangerschaft gewährte die Schönheit immer wieder einige private Einblicke. Immer mal wieder überraschte sie ihre Fans mit Bildern ihres wachsenden Babybauchs. Auch in einem Vogue-Interview wollte Sofia ihre Vorfreude auf ihren Wonneproppen nicht verbergen. "Ich kann es kaum erwarten, jemandem die Hand zu halten. Aber vor allem freue ich mich so, meine lebenslange beste Freundin zu haben!", plauderte die Ehefrau von Elliot Grainge aus.

TikTok / sofiarichiegrainge Sofia Richie mit Babybauch

TikTok / sofiarichiegrainge Elliot Grainge und Sofia Richie beim Babybauchshooting

