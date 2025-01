So chaotisch war Tori Spellings Evakuierung aus L.A.-Bränden

Tori Spelling (51), bekannt aus ihrer Rolle in Beverly Hills, 90210, hat gemeinsam mit ihren fünf Kindern das Inferno der L.A.-Waldbrände überlebt. Nur "30 Minuten oder weniger" standen ihr zur Verfügung, um das Nötigste zusammenzupacken und mit ihren Kindern Liam (17), Stella (16), Hattie (13), Finn (12) und Beau (7) sowie ihren Haustieren zu fliehen. Dabei mussten sie nicht nur unter Druck folgenreiche Entscheidungen treffen, sondern auch durch Sichtbehinderungen und Rauch auf der Autobahn navigieren. "Ich weiß nicht, wie wir es geschafft haben, ehrlich gesagt", sagte sie vergangene Woche in ihrem Podcast "MisSPELLING", wo sie die dramatischen Momente schilderte. Während ihre eigene Wohnung den Flammen entkam, wurde das Malibu-Strandhaus ihrer Mutter Candy Spelling (79) vollständig zerstört.

Die Schauspielerin erinnerte sich daran, wie angespannt ihre Familie bei der Flucht war. Ihre Tochter Stella, die sie seit ihrer Scheidung von Dean McDermott (58) liebevoll als "Co-Elternteil" bezeichnet, hat geholfen, die jüngeren Geschwister zu beruhigen und zu organisieren. Tori selbst stand vor der Herausforderung, unter Zeitdruck zu entscheiden, welche Habseligkeiten sie mitnehmen sollte. Zwischen Kristallen für "gute Energie" und einem Andenken in Form einer alten Jacke entschied sie sich letztlich dafür, Fotos, Tiernahrung und Wasser mitzunehmen: "Ich sah auf meine Louboutins und meine Balenciaga-Schuhe hinunter und sagte: 'Was spielt das schon für eine Rolle?'" Das Chaos im Auto sei enorm gewesen: "Es war wie Tetris auf einem völlig anderen Level." Auf der Straße, die direkt durch das Feuer führte, gab sie ihren Kindern den Rat, T-Shirts über Mund und Nase zu halten und die Luft anzuhalten, bis sie sicher durch den Rauch gekommen waren.

Für Tori war die Zerstörung des Malibu-Hauses, in dem ihre Eltern Candy und Aaron Spelling (✝83) unzählige Erinnerungen gesammelt hatten, ein besonders schmerzlicher Verlust. "Es war das Lieblingshaus meines Vaters", erinnerte sie sich. Nach dem Tod ihres berühmten Vaters im Jahr 2006 sei die Villa zu einem Rückzugsort für ihre Mutter geworden. Trotz aller Dramatik zeigte sich Candy dankbar: "Ich bin mehr als dankbar für die Erinnerungen", sagte sie in einer öffentlichen Stellungnahme. Inmitten dieser schwierigen Zeit finden Tori und ihre Mutter Candy Trost in den gemeinsam erlebten Momenten.

Instagram / torispelling Candy mit ihrer Tochter Tori Spelling, September 2022

Instagram / stella_mcdermott08 Tori Spelling, Ex Dean McDermott und ihre fünf Kinder im April 2023

