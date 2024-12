Dieser gefeierte Rockstar ist Jon Bon Jovis größtes Idol

Jon Bon Jovi (62) hat eine ganz besondere Beziehung zu Bruce Springsteen (75). Während eines Auftritts in der Radioshow "E Street Radio" erinnerte sich Jon an das erste Mal, als er Bruce bei einem Konzert im Philadelphia Spectrum sah. "Das war der erste Auftritt der E Street Band, den ich live erlebte", erzählte der Musiker. Besonders beeindruckt sei er von einem Trick gewesen, den Bruce während des Songs "Spirits in the Night" anwandte: "Bruce saß plötzlich auf der Tribüne im dritten Rang, während Clarence Clemons sein Saxophon-Solo spielte. Ich fand das so cool, dass ich es später selbst ausprobierte."

Jon, der in Sayreville in New Jersey aufwuchs, nur wenige Kilometer von Bruce' Heimatort Freehold entfernt, erzählte weiter, dass er Bruce schon als Teenager auf der Bühne an seiner Seite gehabt habe, was er als einen "Beatles-Moment" beschrieb. Denn 1978 hätte ihn Bruce bei einem Auftritt mit seiner ersten Coverband The Atlantic City Expressway überrascht, als sie den Song "Promised Land" spielten.

Ebenfalls erwähnte er die Unterstützung, die Bruce ihm im Februar dieses Jahres bei der Grammy MusiCares-Gala gezeigt habe, obwohl er selbst gerade den Tod seiner Mutter zu verarbeiten gehabt hätte. Im Juli verstarb auch Jons Mutter. Bei der MusiCares-Gala performte Bruce damals einige Lieder mit Jon, darunter auch "The Promised Land", was für Jon einen symbolischen Kreis in ihrer gemeinsamen Geschichte geschlossen habe. Im Gespräch mit People Magazine sagte Jon: "Unsere Verbindung ist tief, auf einer ganz anderen Ebene von Freundschaft." Er betrachte Bruce als eine Art großen Bruder.

Getty Images Bruce Springsteen, Musiker

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Bruce Springsteen und Jon Bon Jovi

