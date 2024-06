Untreue-Beichte: Jon Bon Jovi und Ehefrau strahlen auf Event

Jon Bon Jovi (62) und seine Frau Dorothea Hurley sind seit mittlerweile 35 Jahren verheiratet. Vor wenigen Monaten überraschte der Sänger seine Fans jedoch mit der Aussage, dass er während seiner Ehe untreu gewesen sei. Jetzt zeigten sich der Superstar und seine Ehefrau bei der Zeremonie zur Aufnahme von Tom Brady (46) in die Patriots Hall of Fame als starke Einheit! Wie Fotos des Events zeigen, hatten beide wohl sichtlich Freude daran, zusammen auf dem Red Carpet zu stehen. Arm in Arm lächelten sie für die Kameras und könnten kaum glücklicher wirken.

Während das Pärchen auf dem rot-weiß-blauen Teppich posierte, kam es aus dem Strahlen gar nicht mehr raus. Der "You Give Love A Bad Name"-Interpret sah dabei in einer schwarzen Hose mit einem eleganten Blazer über einem schwarz-weiß gepunkteten Hemd sehr stylish aus. Seinen lässigen Look unterstrich er mit einer coolen dunklen Sonnenbrille. Seine Frau glänzte in einem hellen gemusterten Anzug und einer ebenso trendigen Sonnenbrille wie ihr Liebster. Wie erfreut Jon an diesem besonderen Abend ist, sah man ihm aber nicht nur an. Im Interview mit WBZ-TV schwärmte er: "Ich bin wirklich glücklich, hier zu sein."

Dass der Singer-Songwriter bei diesem Event anzutreffen war, ist kein Zufall! Seit Jahrzehnten ist er eng mit dem Besitzer der Patriots, Robert Kraft, befreundet. Durch ihn wiederum traf er Tom und freundete sich mit dem berühmten Spieler der National Football League ebenfalls an. Doch nicht nur diese große Veranstaltung stand in den vergangenen Wochen in seinem Terminplaner: Vor wenigen Tagen heiratete sein Sohn die erfolgreiche Stranger Things-Schauspielerin Millie Bobby Brown (20)!

Getty Images Jon Bon Jovi und Dorothea Hurley im Jahr 2017

Getty Images Dorothea Hurley mit ihrem Mann Jon Bon Jovi

