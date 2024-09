Während Dreharbeiten: Jon Bon Jovi rettet Frau in Notlage

Rockstar Jon Bon Jovi (62) hat bewiesen, dass er nicht nur auf der Bühne ein wahrer Held ist. Während der Dreharbeiten zu einem Musikvideo für seinen neuen Song "People's House" auf der John Seigenthaler Pedestrian Bridge bemerkte er eine Frau, die auf der äußeren Seite des Brückengeländers stand und sich somit offensichtlich in einer gefährlichen Lage befand. Ein Überwachungsvideo des Metropolitan Nashville Police Department, das TMZ vorliegt, zeigt, wie der Sänger geduldig und einfühlsam auf die Frau einredete. Schließlich gelang es Jon, die Frau mit der Hilfe einer Produktionsassistentin zurück über das Geländer und damit in Sicherheit zu holen. Anschließend hatte er sie mit einer Umarmung getröstet, bevor dann Polizei und Feuerwehr am Ort des Geschehens eintrafen.

Das von der Polizei veröffentlichte Überwachungsvideo von dem Vorfall wurde kurz darauf wegen Verstoßes gegen die Plattformrichtlinien der Social-Media-Plattform wieder entfernt. Trotz dieser nur vorübergehenden Veröffentlichung erlangte das Ereignis große Aufmerksamkeit – und viele Fans feierten den Musiker in den sozialen Medien als "Helden". Auch Polizeipräsident John Drake lobte auf X den Einsatz: "Ein Dankeschön an Jon Bon Jovi und sein Team, die in der Nacht zum Dienstag einer Frau auf der Seigenthaler Ped Bridge geholfen haben." Bon Jovi selbst hat bisher keine offizielle Stellungnahme zu dem Vorfall abgegeben.

Jon ist nicht zum ersten Mal ein Retter in der Not. Seit 2006 engagiert sich der 62-Jährige mit seiner JBJ Soul Foundation, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, Menschen in Krisensituationen zu unterstützen, sei es durch Hilfe bei Obdachlosigkeit, Armut oder Hunger. Neben seinen musikalischen Erfolgen mit über 120 Millionen verkauften Alben weltweit, zeigt der Rockstar so auch abseits des Rampenlichts immer wieder, dass er ein Herz für die Menschen hat.

