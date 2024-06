Jon Bon Jovi begleitet Jake und Millie bei ihrem Honeymoon!

Einen Monat nach der heimlichen Hochzeit des Stranger Things-Stars Millie Bobby Brown (20) und Jake Bongiovi (22) stand jetzt das nächste romantische Highlight für die beiden Verliebten an: Es ging gemeinsam auf Hochzeitsreise! Die Turteltauben entschieden sich für einen Trip an die malerischen Strände von Sardinien. Bei ihren Flitterwochen waren sie allerdings nicht alleine unterwegs! Wie Daily Mail berichtet, schloss sich Jakes berühmter Vater Jon Bon Jovi (62) mit seiner Frau Dorothea Hurley dem frisch vermählten Paar an!

Der gemeinsame Honeymoon mit der Familie des Bräutigams schien aber für alle Beteiligten überhaupt kein Problem darzustellen. Ganz im Gegenteil: Die gesamte Familie wirkte sehr entspannt und glücklich auf den Schnappschüssen! So ist auf den Fotos des Honeymoon-Trips zu sehen, wie der "Livin' On A Prayer"-Rocker die Zeit am Meer ausgiebig zu genießen scheint. In schwarzer Badehose auf einem Liegestuhl machte er es sich bequem, während seine Gattin Dorothea sich neben ihm an einem schattigen Plätzchen ausruhte. Vor der intensiven Sonne schützte er sich mit einer schwarzen Kappe und einer braunen Sonnenbrille. Seine Schwiegertochter Millie trug einen hellblauen, einteiligen Badeanzug und offene Haare. Beim trauten Strandspaziergang mit ihrem Liebsten warf sie sich ein gelbes Hemd über. Ihr angetrauter Mann entschied sich für ein sportliches weißes Poloshirt, Shorts und schwarze Sandalen.

Das Ehepaar wurde erstmals im Jahr 2021 miteinander in Verbindung gebracht. Die Bekanntgabe der Verlobung folgte vergangenes Jahr im April über Social Media. Im Mai dieses Jahres wurde schließlich enthüllt, dass die 20-Jährige und ihr Partner heimlich während einer privaten Zeremonie im kleinen Kreis geheiratet haben. Berichten zufolge planen sie noch in diesem Jahr, eine große Hochzeitsfeier in den USA abzuhalten. Wenn es nach Millie ginge, würde nun sogar bald ein Baby für das junge Traumpaar folgen!

Anzeige Anzeige

Getty Images Jon Bon Jovi, Musiker

Anzeige Anzeige

Instagram / milliebobbybrown Millie Bobby Brown und ihr Verlobter im Jahr 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr, dass Jon seinen Sohn auf Hochzeitsreise begleitet? Es ist doch eine super Idee, wenn alle glücklich damit sind! Ich finde es nicht angemessen bei diesem Anlass. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de