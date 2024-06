Nach Stimmband-OP: Jon Bon Jovi ist zurück auf der Bühne!

Jon Bon Jovi (62) hatte in den vergangenen Monaten mit seiner Stimme zu kämpfen. Vor geraumer Zeit musste er sogar an den Stimmbändern operiert werden. Nun ist der Sänger wieder zurück auf der Bühne. Das ist in einem Video auf Instagram zu sehen. Die Aufnahme zeigt den Musiker bei der Eröffnungsfeier des JBJ's Nashville – ein Lokal in der Hauptstadt Tennessees.

Über den Auftritt des 62-Jährigen sind vor allem seine Fans ganz aus dem Häuschen. Sie freuen sich besonders darüber, dass es ihrem Idol wohl besser geht. "Ich bin so froh, dass du dich bei allem besser fühlst und die Ergebnisse siehst und hörst!", schwärmt beispielsweise ein Bewunderer. Ein weiterer Social-Media-Nutzer schreibt zudem total begeistert: "Ja! Du bist wieder zurück!" Auch ein Dritter stimmt mit ein: "Schwierige Zeiten, aber du hast es geschafft, tolle Stimme und Lieder!"

Dass er sich nach seinem Eingriff nicht unterkriegen lässt, deutete Jon vor wenigen Wochen in einem Interview mit AARP an. "Es ist wie bei einem Athleten, der wieder aufs Spielfeld zurückkehrt. Solange man nicht auf dem Spielfeld steht, weiß man nie, ob man es aushält", überlegte er. Damals wusste er nicht, ob es jemals wieder für eine große Tournee reichen würde. Dennoch meinte der gebürtige US-Amerikaner voller Zuversicht: "Aber wenn ich auf der Bühne Spaß haben kann, wäre das großartig!"

Getty Images Die Band Bon Jovi, 2024

Getty Images Jon Bon Jovi, Musiker

