"Gestrandet ... in den Flitterwochen"-Paar schockverliebt!

In der neuen Show Gestrandet ... in den Flitterwochen stürzen sich zwölf Singles ins Liebesabenteuer. Ohne sich wirklich zu kennen, wagen sie den Sprung ins Ungewisse: Die Singles in der Show geben sich nämlich zuerst das Jawort und lernen sich dann erst so richtig während der Flitterwochen kennen. Der Clou: Der perfekte Traumpartner wird schlussendlich von Experten ausgewählt. Lediglich bei einem 30-sekündigen Speeddating konnten die Heiratswilligen einen ersten Eindruck ihrer potenziellen Ehepartner erlangen. Und bereits da scheint es bei zweien mächtig gefunkt zu haben: Nadin und Niklas. Während die 33-Jährige zum Traualtar schreitet, ist sie bereits hin und weg: "Als ich den Steg entlang gelaufen bin und ihn von hinten gesehen habe: Das war das schönste Gefühl. Weil ich einfach wusste, es ist er."

Auch Niklas ist die Freude anzumerken: Mit einem breiten Lächeln begrüßt er Nadin und nimmt sie fest in den Arm. "Ich wusste, dass du das bist", meint er daraufhin. Beide hatten gehofft, einander am Traualtar wiederzusehen, denn bereits beim 30-sekündigen Kennenlernen hatten sie sich ineinander schockverliebt. In dem 30-Jährigen hat Nadin anscheinend den perfekten Traummann gefunden: "Ich würde sagen, dass es wirklich von Anfang an gefunkt hat. Sowohl beim Speeddating als auch jetzt."

In Sachen körperliche Anziehung sind die beiden von Anfang an auf einer Wellenlänge. Niklas und Nadin betonen, wie attraktiv sie einander finden und nähern sich bereits in der ersten Nacht an. Kuschelnd liegen sie zusammen im Bett und geben sich einen Gute-Nacht-Schmatzer, als hätten sie nie etwas anderes getan. "Neben ihm zu liegen war, als hätte ich schon mein ganzes Leben neben ihm gelegen", berichtet Nadin nach der ersten gemeinsamen Nacht mit ihrem Schatz, wie sie ihn bereits jetzt liebevoll nennt.

Anzeige Anzeige

RTL / Tan Nian Xing Nadin, "Gestrandet ... in den Flitterwochen"-Kandidatin

Anzeige Anzeige

Instagram / niksthetics__ Niklas, "Gestrandet ... in den Flitterwochen"-Kandidat

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was denkt ihr über die Liebe auf den ersten Blick zwischen Nadin und Niklas? Supersüß! Ich finde es ehrlich gesagt ziemlich Cringe! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de