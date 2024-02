Kaputte Nase durch Drogen: Kerry Katona lässt sich operieren

Kerry Katona (43) wird sich bald einer Nasen-OP unterziehen. Der langjährigen Atomic Kitten-Sängerin soll dabei ein Teil ihres Rippenknochens entfernt werden, um ihre Nasenscheidewand zu stabilisieren. Diese ist aufgrund ihres früheren Drogenmissbrauchs stark beschädigt – insbesondere während ihrer Ehe mit Mark Croft hatte sie immer wieder zu Kokain gegriffen. Nun möchte sie die Spuren, die das Ganze hinterlassen hat, endlich beseitigen.

In ihrer Kolumne für OK! schreibt Kerry: "Sie werden ein Stück Knochen aus meiner Rippe verwenden, um sie zu reparieren." Aktuell warte sie noch auf einen Termin. Sie hoffe aber, dass es bald so weit ist. Ihre Vergangenheit bereut die fünffache Mutter trotz des bevorstehenden Eingriffs nicht. Nur die Scham, die sie ihren Kindern damit bereitet hat, mache sie nachdenklich: "Es geht nicht darum, wie oft man fällt, sondern darum, wie oft man wieder aufsteht. Das Einzige ist, dass ich immer schniefe. Meine Kinder machen sich darüber lustig, dass sie mich in einem Laden hören können, bevor sie mich sehen."

Kerrys Offenheit über ihre Probleme zeigt, wie sehr sie sich seit ihren dunkelsten Tagen verändert hat. Als ihr Arzt sie vergangenes Jahr fragte, ob sie eine Nasenoperation gehabt hätte und ihr dann sagte, dass ihre Nase zusammensackt, war das für Kerry ein Weckruf. Sie hatte frühere OP-Angebote abgelehnt, da ihre deformierte Nase für sie eine Art Erinnerung daran war, nie wieder Drogen zu nehmen. Die bevorstehende Operation sieht die Reality-TV-Teilnehmerin als Belohnung für ihre Bemühungen, ihr Leben zu ändern. "Es hätte schlimm ausgehen können, ich hatte zweimal eine Überdosis. Ich habe Glück, dass ich noch lebe und diese tolle zweite Chance bekommen habe. Mir geht es gut, ich bin stolz auf mich", betonte sie im vergangenen November auf Instagram.

Während Kerry Katona sich auf ihren neuesten medizinischen Eingriff vorbereitet, um die Folgen ihres früheren Lebensstils zu korrigieren, ist es nicht das erste Mal, dass die TV-Persönlichkeit sich für einen chirurgischen Eingriff entschieden hat. Erst vor rund fünf Wochen ließ sie sich die Augenlider straffen. Auch wenn sie mit dem Ergebnis mehr als zufrieden war, hätte sie auf eine Sache verzichten können: Sie hatte sich versehentlich eine Stelle am Auge aufgekratzt und daraufhin mit höllischen Schmerzen zu kämpfen. "Mein Arzt sagte, das sei fast schmerzhafter als eine Entbindung. Ich habe mich so sehr beschwert, aber das ist komplett meine Schuld und hat nichts mit der Operation zu tun", gestand sie zu dem Zeitpunkt in ihrer new!-Kolumne. Außerdem hatte sie heftige Blutergüsse und Schwellungen.

Instagram / kerrykatona7 Kerry Katona und ihre Tochter DJ im Urlaub

Instagram / kerrykatona7 Kerry Katona im April 2022

Instagram / kerrykatona7 Kerry Katona, Ex-Atomic-Kitten-Star

