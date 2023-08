"Aufregende Zeit": Millie Bobby Brown plant ihre Hochzeit

Bei ihr könnte es wohl nicht besser laufen! Die Schauspielerin Millie Bobby Brown (19) wurde mit ihrer Rolle als Eleven in der Serie Stranger Things weltberühmt. Doch auch privat scheint sie ihr Glück bereits gefunden zu haben! Seit einiger Zeit geht sie bereits mit Jake Bongiovi (21) gemeinsam durchs Leben. Im April gaben die beiden ihre Verlobung bekannt. Nun gibt Millie einen Einblick in die Hochzeitsplanung mit Jake!

"Ich kann sagen, dass die Hochzeitsplanung vorangeht – es macht so viel Spaß und ist eine so aufregende Zeit in meinem Leben", plaudert der Hollywoodstar gegenüber Women's Wear Daily aus. Doch die genauen Details möchte die Schauspielerin lieber für sich behalten. Sie halte die Vorbereitungen privat, weil es nur wenige Momente im Leben gebe, die man nur einmal erlebt. "Die Meinungen und Blicke aller auf mich zu ziehen, fühlt sich für mich einfach unnatürlich an", erklärt Millie.

Bereits im Jahr 2021 waren Gerüchte über eine mögliche Beziehung der beiden aufgekommen. Im darauffolgenden März gaben sie dann ihr gemeinsames Debüt auf dem roten Teppich. Obwohl sie die Details ihrer Hochzeit größtenteils geheim halten, feierten sie im Juni eine große Verlobungsparty, von der sie einige Eindrücke mit ihren Fans teilten. Auf einem der Fotos sieht man die beiden Turteltauben Arm in Arm vor einem "Mr & Mrs Bongiovi"-Leuchtschild stehen.

Getty Images Jake Bongiovi und Millie Bobby Brown, Oktober 2022

Instagram / jakebongiovi Jake Bongiovi und Millie Bobby Brown, 2022

Instagram / peteburkill Jake Bongiovi und Millie Bobby Brown

