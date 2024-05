Justin Bieber und seine Frau Hailey erwarten ihr erstes Kind

Süße News von Justin Bieber (30) und seiner Frau Hailey (27): Die beiden werden zum ersten Mal Eltern! Das verkündet das Model jetzt mit niedlichen Bildern auf seinem Instagram-Account: Auf den Schnappschüssen posiert Hailey in einem engen, weißen Kleid aus Spitze – dabei setzt sie ihre kleine Babykugel perfekt in Szene. Unter dem Beitrag markiert die Unternehmerin zudem ihren Ehemann. Mit weiteren Details halten sich Justin und Hailey vorerst aber zurück – der "Baby"-Interpret repostete bislang nur den Beitrag seiner Frau in seiner Story.

In den Kommentaren tummeln sich bereits zahlreiche Glückwünsche. "Ah, hier kommen wieder die Tränen", schreibt etwa Haileys beste Freundin Kendall Jenner (28), während sich deren Mama Kris Jenner (68) freut: "Wir sind so aufgeregt, können nicht warten – was für ein Segen!" Auch Chrissy Teigen (38) lässt es sich nicht nehmen und kommentiert: "Du wirst eine erstaunliche Mama sein! Oh Junge, mach dich bereit! So aufregend, ich freue mich so sehr für euch beide!"

Die Babynews könnten für viele Fans der beiden überraschend kommen – denn in den vergangenen Monaten häuften sich immer wieder die Gerüchte, dass sich Justin und Hailey getrennt hätten. So hatte unter anderem ein Insider gegenüber People verraten, dass die beiden aktuell eine schwere Zeit durchmachen: "Niemand ist ausgezogen, aber sie verbringen gelegentlich Zeit getrennt voneinander, indem sie bei Familienmitgliedern und Freunden wohnen. Ihr großes Interesse besteht aber darin, zusammenzubleiben."

Instagram / haileybieber Justin und Hailey Bieber auf einem Boot

Instagram / justinbieber Hailey und Justin Bieber im Januar 2024

