Kleiner Feuerwehrmann: Psalm West feiert vierten Geburtstag!

Psalm West (3) bekommt eine fette Geburtstagsparty! Kim Kardashian (42) und ihr Ex-Mann Kanye West (45) haben zusammen vier Kinder: North (9), Saint (7), Chicago (5) und den kleinen Psalm. Für die Kids versuchen der Rapper und die TV-Bekanntheit bestmöglich das Co-Parenting auf die Reihe zu bekommen. Nun drehte sich aber an einem Tag alles um das Nesthäkchen: Psalm feierte seinen vierten Geburtstag mit einer großen Feuerwehr-Party!

Auf Instagram ließ Kim ihre Fans an dem großen Tag teilhaben. "Wir sind hier bei Psalms Feuerwehrauto-Geburtstagsparty. Wir müssen unsere Feuerwehrleute wertschätzen, die uns in Calabasas die ganze Zeit helfen!", verkündete die 42-Jährige in ihrer Story. Daraufhin teilte sie einige Einblicke in die pompöse Feier: Für den Vierjährigen gab es unter anderem frische Churros, Hüpfburgen und natürlich echte Feuerwehrmänner mit ihren Autos.

Auf einigen Schnappschüssen ist auch das Geburtstagskind selbst zu sehen. Psalm trägt an seinem großen Tag eine Feuerwehruniform, die extra mit seinem Namen beflockt wurde. Offenbar bekam jeder Partygast eine komplette Ausrüstung und konnte die nach Belieben gestalten. Psalm jedenfalls schien es zu genießen: Auf einem niedlichen Selfie grinst der Kleine verschmitzt in die Kamera.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit ihrem Sohn Psalm

Instagram / kimkardashian Psalm West mit Feuerwehrmännern auf seinem Geburtstag

Instagram / kimkardashian Psalm West an seinem vierten Geburtstag

