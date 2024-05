Prinz Harry zeigt bei Gottesdienst seine royalen Abzeichen

Prinz Harry (39) ist aktuell in seiner Heimat Großbritannien zu Besuch. Im Rahmen der Invictus Games nahm der Ehemann von Herzogin Meghan (42) ein paar Termine wahr. Unter anderem erschien er am Mittwoch bei einem Gottesdienst in der St. Paul's Kathedrale und begrüßte dort freudig seine Fans. Was den Zuschauern wohl besonders ins Auge gestochen ist – der 39-Jährige trug eine Menge Orden an seinem Anzug und den Royal Victorian Order um seinen Hals. Diese Abzeichen werden für Verdienste der Monarchie verliehen.

Eigentlich wurden dem Royal nach seinem Rücktritt von allen königlichen Ämtern auch seine Aufgaben beim britischen Militär aberkannt. Bereits vor wenigen Wochen trug er jedoch seine Militärverdienstorden in einer Videobotschaft, um eine Rede für die "Soldatin des Jahres" Elizabeth Marks zu halten. Schon damals fanden die Supporter das nicht so toll. "Trägt er etwa die Krönungsmedaille des Königs? Was für ein Clown", hieß es unter anderem in einem Kommentar auf X.

Ordens-Debatte hin oder her – Harry war dennoch dankbar für den Gottesdienst und den herzlichen Empfang. Wie eine Expertin für Körpersprache gegenüber Mirror verriet, sei der zweifache Vater aber dennoch auch angespannt gewesen. "Trotz der Medaillen auf seiner Brust und trotz des freundlichen Grinsens, das er der Menge zuwarf, deutete Harrys Körpersprache auf einen leicht verzweifelten und vorsichtigen inneren Zustand hin, als er aus seinem Auto stieg und die Stufen zur Kirche hinaufging", erklärte Judi James dem Onlinemagazin.

Getty Images König Charles III. und Prinz Harry, 2022

Getty Images Prinz Harry im Mai 2023

