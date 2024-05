Wieder angenähert? Yeliz Koc teilt Bilder mit ihrem Vater

Yeliz Koc (30) teilt zwar vieles aus ihrem Leben auf Instagram, doch Content mit ihrem Vater bekommen die Fans der Influencerin kaum zu sehen. Umso überraschender: Zum Vatertag ehrt sie den ehemaligen Star-Kicker Savas Koc mit zwei Bildern. Liebevoll umarmt er seine Tochter auf einem Pic, auf dem anderen ist auch Yeliz' Tochter Snow (2) zu sehen. Den Beitrag kommentiert sie mit einem schlichten, kleinen Herz-Emoji. Ob sich die beiden wieder angenähert haben? Das fragen sich auch einige User unter dem Posting.

"Sie hat doch im Big Brother-Haus gesagt, sie hat keinen Kontakt zu ihrem Vater", schreibt beispielsweise eine Nutzerin. Und tatsächlich: Bisher berichtete die einstige Bachelor-Kandidatin nur von unschönen Momenten mit Savas. Im Januar 2023 erzählte sie auf Social Media, dass sie in ihrer Kindheit nicht viel von ihrem Vater mitbekommen habe: "Als Kind habe ich mich immer ungeliebt und wertlos gefühlt." Ein anderer Follower merkt daraufhin an: "Na ja, das Bild ist offensichtlich schon älter… Da ist Snow noch ein Baby! Nur weil sie keinen Kontakt haben, heißt das nicht, dass sie ihn nicht vermisst oder so."

Wie es derzeit tatsächlich um die Vater-Tochter-Beziehung steht, ist nicht bekannt. Fakt ist aber, heute denkt Yeliz wohl besonders an ihn. Wegen ihrer Erfahrung als Kind tut es der TV-Bekanntheit offenbar umso mehr weh, dass der Vater ihrer Tochter Jimi Blue Ochsenknecht (32) sich ebenfalls nicht um Snow kümmert. Noch während der Schwangerschaft hatten sie und der Moderator sich getrennt. Heute scheinen sie gar keinen Kontakt zueinander zu haben.

Instagram / yelizkoc Yeliz Koc und ihr Vater Savas

Instagram / jimbonader Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc, 2020

Meint ihr, Yeliz und ihr Vater haben wieder Kontakt? Ja, sonst würde sie das nicht posten. Nein, dich denke, damit will sie ihren Vater wachrütteln. Ergebnis anzeigen



