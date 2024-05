Eine Ausnahme? Prinz Williams erste Nacht ohne seine Frau

Seit Prinzessin Kate (42) ihre Krebserkrankung mit der Öffentlichkeit geteilt hat, weicht ihr Ehemann Prinz William (41) nicht mehr von ihrer Seite. Der Monarch richtet seinen Terminkalender nach den Bedürfnissen seiner Frau aus, um bestmöglich für sie und ihre gemeinsamen Kinder da zu sein. Doch laut Us Weekly werde er Donnerstag und Freitag dieser Woche auf den Scilly-Inseln verbringen, um dort royale Verpflichtungen wahrzunehmen – in der aktuellen Zeit eine absolute Ausnahme. Es sei das erste Mal seit Kates Erkrankung, dass der 41-Jährige die Nacht nicht zu Hause bei seiner Familie verbringt.

Kate hat sich seit ihrer Videobotschaft im März, in der sie ihre Krebsdiagnose publik machte, nicht mehr der Allgemeinheit gezeigt. Seit Ende April sieht man aber den Prinzen von Wales wieder häufiger bei offiziellen Terminen. Zu dem aktuellen Gesundheitszustand seiner Liebsten äußert sich William in der Regel jedoch nicht. Wie The Mirror berichtete, gab der Thronfolger bei einem Besuch in Newcastle zur Eröffnung eines Zentrums zur Suizidprävention auf die Nachfrage einer Besucherin aber dann doch mal einen seltenen Einblick: "Allen geht es gut, danke. Ja, es geht uns gut."

Der Prinz und die Prinzessin von Wales betonen immer wieder, dass die Familie für sie an erster Stelle steht. Da scheint es selbstverständlich, dass sie aktuell so viel Zeit wie möglich zusammen mit ihren Kindern Prinzessin Charlotte (9), Prinz George (10) und Prinz Louis (6) verbringen möchten. Dass darauf neben ihrer Behandlung aktuell anscheinend die Priorität der 42-Jährigen liegt, zeigt sich auch auf dem gemeinsamen Instagram-Account des royalen Paares. Während sie sich auch dort aktuell nicht persönlich meldet, teilte sie aber zu den Geburtstagen von Louis und Charlotte in den letzten zwei Wochen jeweils ein Foto ihrer Kids, welche sie allen Anschein nach höchstpersönlich geschossen hat.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate, 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William mit ihren Kindern, 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, es wird in Zukunft wieder öfter vorkommen, dass William über Nacht weg von seiner Familie bleibt? Nein, ich denke, das ist eine Ausnahme. Ja, ich glaube schon, dass es wieder öfter vorkommen wird. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de