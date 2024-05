Angelina Jolie will von Brad Pitt in Ruhe gelassen werden!

Im Scheidungsprozess von Angelina Jolie (48) und Brad Pitt (60) sorgte der Schauspieler mit einem neuen Zeugen für Aufruhr. Seine Ex-Frau reagiert auf die Enthüllungen eines Wachmanns durch ihren Anwalt. Gegenüber TMZ erklärt er: "Alles, was Angelina jemals wollte, war eine Trennung mit positiven Beziehungen zwischen allen Familienmitgliedern, einschließlich Herrn Pitt. Sie freut sich auf den Tag, an dem er sie endlich loslassen kann." Die "Maleficent"-Darstellerin empfinde das Verfahren als eine Zurschaustellung, die nur den Zweck habe, sie in der Öffentlichkeit schlecht zu machen.

Der "Fight Club"-Star reichte am Donnerstag Gerichtsdokumente ein, in denen eine ehemalige Sicherheitskraft des Paares gegen seine Ex-Frau aussagte. Laut dem Nachrichtenportal bezeugte der Wachmann Tony Webb, dass Angelina ihren sechs Kindern befohlen habe, Brad zu meiden. Außerdem soll die 48-Jährige verlangt haben, dass ihre Mitarbeiter Geheimhaltungsvereinbarungen, sogenannte "NDAs", unterschreiben. Diesem Vorwurf entgegnete der Anwalt des "Lara Croft: Tomb Raider"-Stars, dass derartige Abmachungen in Hollywood gang und gäbe seien. "In diesem Fall geht es nicht um NDAs im Allgemeinen, sondern um Macht und Kontrolle", behauptet der Jurist.

Der Schauspieler soll selbst versucht haben, mithilfe einer NDA die Veröffentlichung einiger Informationen zu verhindern. Laut dem Boulevardblatt ging es dabei um schwere Vorwürfe. Angelina unterstellte ihm, eine Geheimhaltungsvereinbarung gefordert zu haben, "um seine körperliche und emotionale Misshandlung von Jolie und ihrer Familie zu vertuschen." 2022 waren erstmals Dokumente des FBI von People veröffentlicht worden, laut denen der Hollywoodstar seine damalige Frau in einem Flugzeug angegriffen haben soll.

Getty Images Angelina Jolie mit ihren Kindern, 2021

Getty Images Brad Pitt bei den César Film Awards im Februar 2023

