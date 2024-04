Schwangere Hilary Duff genießt die Zeit mit ihren Töchtern

Hilary Duff (36) genießt ein wenig Zeit mit ihren Töchtern. Am Freitag wurde die Schauspielerin mit Banks Violet und Mae James bei einem Mittagessen in Los Angeles gesichtet. Auf den Fotos, die Daily Mail vorliegen, sind die drei auf dem Weg zu ihrem parkenden Auto. Hilary hält die kleine Mae liebevoll an der Hand. Ihren Babybauch hüllte die "Cinderella Story"-Darstellerin in einen schwarzen Mantel. Dazu kombinierte sie eine grüne Hose, eine schwarze Sonnenbrille sowie ein paar Sneaker. Ihre Kinder trugen niedliche, verspielte Outfits mit rosafarbenen Kleidungsstücken.

Im Netz setzt Hilary ihre wachsende Babykugel regelmäßig gekonnt in Szene. Ursprünglich wollte die "How I Met Your Father"-Protagonistin ihre Schwangerschaft gar nicht unbedingt öffentlich machen. "Eine Minute lang habe ich versucht, die Sache zu verstecken", schrieb sie auf Instagram. Aufgrund ihres schnell wachsenden Babybauchs verwarf die Sängerin die Idee jedoch schnell wieder. Für Hilary ist es bereits das vierte Kind. Neben Banks und Mae, die sie mit ihrem jetzigen Ehemann Matthew Koma bekam, hat Hilary noch einen Sohn namens Luca. Dieser stammt aus ihrer Ehe mit Mike Comrie (43)

Für Hilary und Matthew ist die Familienplanung mit dieser Schwangerschaft abgeschlossen. Um die Wahrscheinlichkeit eines weiteren Kindes zu minimieren, unterzog sich Matthew einer Vasektomie. Nach der Operation teilte er ein Foto von sich, nur in Unterhose bekleidet via Instagram. Dabei sind auch die Bandagen um sein bestes Stück zu sehen. "Es ist wirklich gar nicht so schlimm. Auf jeden Fall besser als ein Besuch beim Zahnarzt!", bewertete er den Eingriff.

Getty Images Matthew Koma und Hilary Duff, März 2023

Instagram / matthewkoma Matthew Koma, Sänger

