Fans sicher: Taylor Swift imitiert hier Ex Matty auf Konzert

Ist dies wieder ein versteckter Seitenhieb gegen einen Ex-Freund? Am Donnerstag setzte Taylor Swift (34) ihre "The Eras Tour" fort – und startete die Europa-Konzerte in Paris. Selbstverständlich durften einige Songs ihres neuen Albums "The Tortured Poets Department" nicht in der Setlist fehlen – unter anderem auch "The Smallest Man Who Ever Lived". Nach ihrer Performance sind die Fans sich nun noch sicherer: Der Track handelt von ihrem Ex Matty Healy (35)! Auf X spekulieren die Swifties: "Taylor Swift marschiert während 'The Smallest Man Who Ever Lived' beim Konzert in Paris und Matty marschiert während 'Love It If We Made It'. Das Licht, die Farben, das Marschieren?", lautet beispielsweise ein Kommentar. Tatsächlich ist der Brite dafür bekannt, während seiner Auftritte zu seinem Song "Love It If We Made It" zu marschieren und zu salutieren.

Taylor brachte das Ganze jedoch auf ein neues Level. Die Sängerin und ihre Tänzer liefen als Marching Band über die Bühne – total dramatisch fielen immer mal wieder ein paar zu Boden, als wären sie von etwas getroffen und außer Gefecht gesetzt worden. Auch die 34-Jährige liegt am Ende des Tracks auf dem Boden, um zu symbolisieren, was die Geschichte in dem Lied mit ihr gemacht hat. Der Text deutet ebenfalls darauf hin, dass die US-Amerikanerin die Trennung von Matty mit diesem Lied verarbeitet. So singt sie beispielsweise von einer kurzen Sommerromanze – sie und der 1975-Frontsänger dateten sich nur wenige Wochen im Sommer 2023.

Mittlerweile scheint sie den Herzschmerz überwunden zu haben. Denn jetzt ist Taylor mit Travis Kelce (34) zusammen und der NFL-Star scheint die Musikerin sehr gut zu behandeln. Immer wieder zeigen sie sich total verliebt in der Öffentlichkeit – und auch ihm widmet die Beauty einen Hit. In "So High School" beschreibt sie die positiven Gefühle, die der Sportler in ihr auslöst. In wenigen Monaten feiern die Turteltauben schon ihr Einjähriges.

Anzeige Anzeige

ActionPress Taylor Swift und Matty Healy in New York im Mai 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift, 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie fandet ihr Taylors Performance von "The Smallest Man Who Ever Lived"? Toll, ich habe die Marching Band geliebt! Zu übertrieben. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de