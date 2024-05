Prinz Harry und Meghan zeigen sich in Nigeria im Partnerlook

Prinz Harry (39) und seine Herzogin Meghan (42) zeigen, dass sie zusammengehören! Aktuell befinden sich der Sohn von König Charles III. (75) und die ehemalige Schauspielerin in Nigeria. Im Rahmen ihrer Reise treffen sie sich mit den dort ansässigen Militärvertretern und klären über die Wichtigkeit von mentaler Gesundheit auf. Am zweiten Tag in Nigeria steht für die beiden ein Empfang für Familien des Militärs und des Witwenvereins in Abuja auf dem Programm. Für den Abend entschied sich Meghan für ein trägerloses weißes Kleid, wie Bilder, die People vorliegen, zeigen. In seinem cremefarbenen Anzug und dem weißen Hemd darunter bleiben keinerlei Zweifel offen, dass der Rotschopf zu ihr gehört.

Dass Meghan erst kürzlich offenlegte, dass sie nigerianische Wurzeln habe, überrascht Abike Dabiri Erewa wohl nicht. Die Vorsitzende der Nigerian Diaspora Commission erklärt in ihrer Rede an dem Abend: "Ich war aufgeregt, aber nicht überrascht. Denn sie ist wunderschön, intelligent und fleißig und sie steht wie ein Fels da, wenn es Herausforderungen gibt." Wie das Medium zudem berichtet, habe sich Abike daraufhin direkt an den Prinzen gewandt: "Prinz Harry, Sie haben die Beste geheiratet – unsere Tochter, unsere Freundin, Prinzessin Meghan. Ich hoffe, ihr kommt immer und immer und immer wieder." Sie finde gleichzeitig aber auch, dass Meghan den besten Mann geheiratet habe.

Prinz Harrys Familie soll seine Nigeria-Reise wohl ein ziemlicher Dorn im Auge sein. "Der König und Prinz William (41) sind der festen Überzeugung, dass man entweder bei den arbeitenden Royals ist oder nicht", erklärte ein Insider gegenüber Mirror und fügte noch hinzu: "Ich denke, sowohl der König und der Prinz als auch die Regierung wollen, dass klargestellt wird, dass Harry auf dieser Reise weder die königliche Familie noch Großbritannien vertritt."

