Rihanna und A$AP Rocky sind derzeit glücklicher denn je!

Rihanna (36) und A$AP Rocky (35) haben ihr Familienglück mit ihren zwei gemeinsamen Kindern bereits gefunden! Im August vergangenen Jahres kam ihr zweiter Sohn Riot Rose auf die Welt – glücklicher könnte das Paar nicht sein. Ein Insider berichtet gegenüber People, wie zufrieden die beiden privat in ihrem Familienleben sind: "Sie hatten schon immer eine solide Freundschaft, und die Romanze hat das nur noch verstärkt. Für das Paar steht die Familie an erster Stelle."

Ihren gemeinsamen Alltag bestreiten die "Love On The Brain"-Sängerin und der Rapper mit Liebe: "Sie verbringen so viel Zeit mit ihren Kindern wie möglich und genießen es, Eltern zu sein. In der aktuellen Phase ihrer Beziehung sind sie sehr glücklich", erzählt die Quelle. Rihanna integriert die Kinder komplett in ihr Leben: "Sie nimmt die Kinder auf jede Reise mit, auch auf Dienstreisen. Die Kinder kommen überall mit ihr hin. Sie beschwert sich nie, dass sie müde ist", verriet ein weiterer Informant. A$AP Rocky sei ebenfalls sehr ehrgeizig und klagt nie über den Stress, den sie durch ihr Familienleben und die Karriere haben.

Die Beauty und ihr Musiker haben 2021 ihre Beziehung bekannt gegeben. Bereits im Mai 2022 bekamen sie ihren ersten gemeinsamen Sohn RZA. Etwas über ein Jahr später kam ihr zweites Kind Riot. Rihanna wünscht sich aber auch noch ein Mädchen – ihre Daumen sind gedrückt. Die Familienplanung scheint aktuell mehr in den Vordergrund gerückt zu sein, denn ihre Musikkarriere steht hinten an: Ihre letzte Platte ist über acht Jahre her.

Instagram / asaprocky A$AP Rocky und Rihanna mit ihrem Baby

Getty Images A$AP Rocky und Rihanna bei der Fashion Week in Mailand 2022

