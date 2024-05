Sarah Engels und ihr Julian möchten ihren Flugschein machen

Sarah Engels (31) und ihr Mann Julian (31) geben ihren Followern in den sozialen Medien immer wieder Einblicke in ihren Alltag als Familie. Nun überrascht die DSDS-Bekanntheit via Instagram mit besonderen Neuigkeiten: "Wusstet ihr, dass Julian und ich unseren eigenen Flugschein machen wollen? Ich habe ihn damit zum Geburtstag überrascht und ja, wir meinen es ernst." Sarah freue sich schon auf das "unbeschreibliche Gefühl in der Luft" und fügt hinzu: "Das wird sicherlich kein Spaziergang, aber am Ende sind wir dann vielleicht richtige Piloten und fliegen allein als kleine Familie um die Welt."

Die 31-Jährige ist schon ganz gespannt auf die Herausforderung: "Ich liebe es, dass wir beide immer wieder Neues lernen möchten im Leben, dass wir immer weiter wachsen wollen und zwar gemeinsam als Team. Ich liebe es, dass wir beide so neugierig sind, die Welt zu entdecken." Bei den Fans scheint Sarah und Julians Entscheidung, fliegen lernen zu wollen, gut anzukommen. "Ich bin auch Pilotin, tolle Entscheidung! Fliegen macht einfach so viel Spaß", kommentiert eine Followerin den Beitrag.

Seit Dezember 2019 sind Sarah und Julian ein Paar. Im November 2020 verlobten sie sich und nicht mal ein Jahr später gaben sich die beiden bei einer romantischen Zeremonie das Jawort. Die Geburt ihrer Tochter Solea (2) krönte das Liebesglück des Paares. Dass Sarah noch immer total vernarrt in ihren Julian ist, machte sie kürzlich in einem Video im Netz deutlich. In dem Clip sang sie ihren Song "Für immer" für ihren Schatz und schmachtete ihn dabei total verliebt an. "Für immer du und ich", betitelte Sarah das niedliche Video.

Sarah Engels, Sängerin

Sarah und Julian Engels im April 2024

