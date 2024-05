Schnipp, schnapp! Tom Holland überrascht mit neuer Frisur

Er hat sich offenbar nach Abwechslung gesehnt! Tom Holland (27) überrascht seine Fans mit einer neuen Frisur. Jahrelang war der "Spider-Man: No Way Home"-Star mit einer etwas längeren, teilweise lockigen Kurzhaarfrisur in Filmen und auf roten Teppich zu sehen. Doch die Mähne ist nun ab! Auf neusten Schnappschüssen, die Just Jared vorliegen, sieht man, dass die braunen Haare des Schauspielers so kurz sind, dass sie herunter gekämmt nur noch das obere Drittel der Stirn verdecken.

Ob dieser Haarschnitt für die Verkörperung seiner neuen Rolle nötig war? Der britische Hollywoodstar spielt in einer modernen Inszenierung des Shakespeare-Dramas "Romeo und Julia" im Theater die männliche Hauptrolle. Die Musikerin Francesca Amewudah-Rivers schlüpft dabei in die Rolle Julia Capulet. Eigentlich sollte Tom heute auf der Bühne stehen und die erste Aufführung des Stücks performen, doch der Termin wurde wohl kurzfristig abgesagt, wie das Magazin berichtet.

Was wohl seine Partnerin Zendaya (27) zu Toms neuem Look sagt? Wahrscheinlich wird die Frisur des 27-Jährigen der Liebe der beiden nicht im Wege stehen. Die Dune-Berühmtheit und ihr Liebster sollen aktuell superglücklich miteinander seien, wie ein Insider gegenüber OK! Magazine verriet. Die beiden sollen sogar bereits zusammengezogen seien, was für sie "die beste Entscheidung gewesen [ist], die sie je getroffen haben".

ActionPress Tom Holland und sein Hund Tessa, 2020

Instagram / zendaya Tom Holland und Zendaya, Schauspielerin

