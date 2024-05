Es wird ein...: Lea Michele verrät Geschlecht ihres Babys!

Endlich ist die Katze aus dem Sack! Lea Michele (37) und ihr Partner Zandy Reich sind bereits stolze Eltern eines Sohnes. Aktuell ist die Schauspielerin mit ihrem zweiten Nachwuchs schwanger. Auf dem Red Carpet oder im Urlaub präsentiert die Sängerin immer wieder ihren wachsenden Babybauch — nun gibt sie erneut Einblicke in ihre Schwangerschaft und verrät das Geschlecht ihres ungeborenen Kindes! Das gibt sie im Rahmen eines Instagram-Beitrages zum Muttertag preis: "Heute ist der beste Muttertag aller Zeiten, indem ich meinen Sohn im Arm halte, der mich zu einer Mutter gemacht hat... und meine Tochter in mir trage." Dazu teilt Lea noch einen wunderschönen Schnappschuss ihres nackten Babybauches, während sie einen Strauß mit rosafarbenen Rosen in der Hand hält.

Allzu lange dürfte die Kleine nicht mehr auf sich warten lassen. Erst vor wenigen Tagen schlenderte die werdende Zweifachmama gemeinsam mit ihrem Liebsten und Sohnemann Ever Leo durch die Straßen New York Citys. Leas üppiger Babybauch zeichnete sich dabei sichtbar unter ihrem Strickpullover ab, wie Bilder zeigen, die Daily Mail vorliegen. Zandy trug währenddessen mehrere Taschen mit sich herum – ob die kleine Familie noch die letzten Besorgungen vor dem Zuwachs erledigt hat?

Bereits die Schwangerschaft verkündete Lea Ende März via eines Posts auf Instagram, welcher sie mit ihrem Babybauch zeigte. "Mommy, Daddy und Ever sind überglücklich", schrieb die "Glee"-Bekanntheit zu dem Beitrag und lächelt auf dem Bild selig auf ihre Körpermitte hinunter.

