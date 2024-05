Ist Ex-"Bauer sucht Frau"-Single Stefanie wieder verliebt?

Hat Stefanie wieder einen neuen Mann an ihrer Seite? Die Schleswig-Holsteinerin hatte gehofft, bei Bauer sucht Frau ihre große Liebe zu finden. Doch mit keinem Kandidaten wollte es so richtig funken. Danach kam sie zwar mit einem Bekannten zusammen, aber inzwischen gehört auch diese Beziehung der Vergangenheit an. Seitdem ist Stefanie Single – und offenbar auch nicht auf der Suche nach einem neuen Partner. In ihrer Instagram-Story verriet die Geflügelzüchterin: "[Ich habe] keine Zeit für Dates im Moment."

Stefanies letzte Beziehung zerbrach vor wenigen Wochen. An Ostern war im Rahmen der Spezialsendung "Bauer sucht Frau – Was ist auf den Höfen los" noch gezeigt worden, wie sie von ihrem 18 Jahre jüngeren Partner Bjarne schwärmt. Wenige Tage später gab sie jedoch via Instagram bekannt: "Wir sind nicht mehr zusammen. Ich habe mich auch schon vor der Ausstrahlung getrennt. Wir haben uns das trotzdem zusammen angeguckt." Es habe keinen Streit gegeben, sondern einfach nicht gepasst.

Zwischen der Mutter einer Tochter und ihrem Ex-Freund herrscht sogar alles andere als böses Blut. "Wir hatten eine wirklich tolle Zeit, aber das hat sich bei mir nicht weiterentwickelt. [...] Es wird dann keine Liebe, sondern Freundschaft. Da kann man nichts gegen machen und das kann man nicht beeinflussen und letztendlich auch nicht erzwingen", erklärte Stefanie. Bei der gemeinsamen Nachbarschaft sei ein angespanntes Verhältnis zueinander ihrer Meinung nach auch etwas "krampfig".

RTL "Bauer sucht Frau"-Stefanie mit ihren Hofjungs Timo und Philipp

RTL Stefanie, "Bauer sucht Frau"-Kandidatin 2023

