Ist "Bauer sucht Frau"-Star Stefanie Single oder vergeben?

Stefanie Hausen suchte 2023 bei Bauer sucht Frau nach ihrem Mister Right, fand ihn in der Sendung jedoch nicht. Wie sieht es mittlerweile bei der alleinerziehenden Mutter aus? Anfang des Jahres schien Steffi total happy: Sie gab in der Osterfolge von "Bauer sucht Frau" bekannt, dass sie mit ihrem 18 Jahre jüngeren Nachbarn Bjarne zusammen ist – doch ihre Beziehung sollte nicht halten. Nach wenigen Monaten trennten sie sich wieder. "Wir hatten eine wirklich tolle Zeit, aber das hat sich bei mir nicht weiterentwickelt", schrieb sie auf Instagram. Aktuell ist die Nordfriesin also Single.

Das Leben als Single auf dem Land gestaltet sich für Stefanie als Herausforderung. In ihrem Dorf gibt es wenige alleinerziehende Mütter, was dazu führt, dass ihr Beziehungsstatus oft Gesprächsthema ist. "Es wird dann immer sehr, sehr viel geredet, obwohl niemand weiß, was wirklich vorgefallen ist", berichtet sie im Interview bei "Ralf, der Bauernreporter" und fügt hinzu: "Nach dem Motto: Mit der stimmt irgendwas nicht, die ist alleine und die ist ja schon ganz lange alleine." Trotz der Schwierigkeiten gibt sie die Hoffnung auf die Liebe nicht auf und blickt optimistisch in die Zukunft.

Erst kürzlich gab es in Steffis Leben eine weitere große Veränderung: Sie musste ihren Bauernhof aus familiären Gründen aufgeben. "Bei uns hat sich einfach die familiäre Situation verändert. Mein Vater kann nicht mehr alleine sein. Man merkt einfach, dass ihm etwas fehlt", erklärt sie im Gespräch mit Ralf. Sie zog samt ihrer Tochter zu ihrem Papa, um dort so viel Zeit wie möglich mit ihm zu verbringen: "Der Moment ist gekommen, wo wir als Kinder für die Eltern da sein müssen. Und zwar jetzt, wo er noch so fit ist, dass wir Zeit haben, das Ganze vorzubereiten und eben nicht erst, wenn es sein muss."

