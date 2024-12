Herzinfarkt? "Bauer sucht Frau"-Stefanie musste in Klinik

Reality-TV-Star Stefanie Hausen, bekannt aus der RTL-Show Bauer sucht Frau, hat erschütternde Neuigkeiten geteilt. Die alleinerziehende Mama meldete sich kurz vor Weihnachten mit einem Instagram-Video bei ihren Fans und berichtete von plötzlich auftretenden "zerstörenden Schmerzen". Ein Herzinfarkt-Schnelltest bestätigte den Verdacht auf einen Infarkt, woraufhin Stefanie per Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht wurde. Stefanie, die bereits seit Jahren mit einer Herzdiagnose lebt, beschrieb den Schockmoment eindringlich und ließ ihre Follower an ihrer gesundheitlichen Odyssee teilhaben.

Im Krankenhaus verlief jedoch nicht alles reibungslos. Stefanie kritisierte die mangelnde Kommunikation der Ärzte und fühlte sich unzureichend aufgeklärt. Ohne vorherige Absprache sollte ein invasiver Eingriff durchgeführt werden, was sie dazu veranlasste, die Klinik gegen ärztlichen Rat zu verlassen. Stattdessen nahm sie Kontakt zu ihrem persönlichen Kardiologen auf, bei dem sie schnell eine Untersuchung vereinbarte. Nach einer ersten Entwarnung berichtete sie später, dass keine Entzündung festgestellt wurde, aber weiterhin der Verdacht auf einen Infarkt besteht. Anfang Januar steht für Stefanie nun eine genauere Untersuchung im Herzkatheterlabor an.

Abseits des öffentlichkeitswirksamen Klinikbesuchs zeigt Stefanie eindrucksvoll, wie sie trotz gesundheitlicher Rückschläge für ihre Tochter da ist. Auf Instagram teilt sie regelmäßig Einblicke in ihren Alltag, der von Fitness, Familienleben und ihrer Arbeit als Landwirtin geprägt ist. Ihre Teilnahme an "Bauer sucht Frau" im Jahr 2023 machte sie einem breiteren Publikum bekannt, doch privat beschreibt sie sich als Kämpferin und bodenständige Mutter. "Ich werde mein Leben jetzt etwas ruhiger angehen", erklärte sie in ihrem Video. Sie versprach ihren Fans, auch weiterhin offen über ihren Gesundheitsweg zu sprechen.

Instagram / steffis_leben_kunterbunt Stefanie Hausen, August 2024

RTL Stefanie Hausen und Timo bei "Bauer sucht Frau"

