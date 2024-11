"Bauer sucht Frau"-Bekanntheit Stefanie gibt ihren Hof auf

Stefanie Hausen suchte in der 19. Staffel von Bauer sucht Frau nach der großen Liebe. Nachdem sie damals leer ausging, trifft die Landwirtin nun der nächste Schlag. In einem Interview mit RTL gibt sie bekannt: "Wir ziehen um. Ich verkaufe den Hof." Grund dafür sei ein Pflegefall in ihrem nahen Umfeld. "Bei uns hat sich einfach die familiäre Situation verändert. Mein Vater kann nicht mehr alleine sein. Man merkt einfach, dass ihm etwas fehlt", offenbart die Hundepsychologin. Jetzt wolle sie gemeinsam mit ihrer Tochter auf den Hof ihres Papas ziehen, um ihn optimal unterstützen zu können. Ihre Tiere kann die TV-Bekanntheit zum Glück mitnehmen.

Den Umzug wird die Single-Dame ohne Partner stemmen müssen. Bei "Bauer sucht Frau" entschied sich Steffi zuerst für Liebesanwärter Timo, allerdings fehlte ihr etwas an dem Bergmann. "Du bist gut so, wie du bist – aber mir ist das Ganze vielleicht ein bisschen zu soft. Also von meiner Seite haben sich keine Gefühle entwickelt", musste die Schleswig-Holsteinerin dem Kandidaten beichten. Timo nahm die Nachricht gefasst auf und versuchte, positiv auf die gemeinsame Zeit zurückzublicken.

Neben der Natur, ihren Tieren und ihrer Tochter ist auch noch der Sport ein wichtiges Thema für Steffi. In ihrem 42. Lebensjahr fasste die alleinerziehende Mutter den Entschluss, sich ein Sixpack anzutrainieren. Wegen mehrerer Infektionen musste sie allerdings Mitte November eine Pause einlegen. "Ich werde mir das Sixpack einfach zum Nikolaus oder zu Weihnachten schenken", scherzte die Influencerin kurz darauf auf Instagram.

RTL Stefanie Hausen und Timo bei "Bauer sucht Frau"

Instagram / steffis_leben_kunterbunt Stefanie Hausen, August 2024