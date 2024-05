Krise ade? Can Kaplan feiert mit Walentina ihren Geburtstag

Zuletzt sorgten Can Kaplan und Walentina Doronina (24) für viel Aufsehen. Nachdem der Freund des Realitystars seinen Netz-Account deaktiviert hatte, verkündeten sie ihre Beziehungspause. Das gehört allerdings wieder der Vergangenheit an – der Unternehmer ist inzwischen zurück im Netz. Ausgerechnet dort teilt er nun auch eine Story von der gestrigen Geburtstagssause seiner Liebsten. In den Instagram-Aufnahmen blickt Walentina sichtlich gut gelaunt in die Kamera und schenkt dieser ein Grinsen. Dem kurzen Clip inmitten eines Klubs fügt Can dann noch den Namen seiner Partnerin inklusive eines roten Herz-Emojis hinzu.

Ob nicht nur das deaktivierte Social-Media-Profil, sondern auch die bisherige Beziehungskrise der beiden nun nicht mehr der Status quo ist, ist ungewiss. Zumindest weisen die aktuellen Clips im Netz darauf hin, dass das Paar sich weiterhin eine reale Chance gibt und gemeinsame Zeit verbringt. Diese Vermutungen bestätigten die einstige Promi Big Brother-Teilnehmerin und Can bereits vor einigen Tagen in einem Interview mit Promiflash. Nachdem die beiden Seite an Seite zum Bild-Renntag erschienen waren, verrieten sie: "Wir sind auf jeden Fall zusammen hier, man arbeitet dran und wir sprechen wieder miteinander. Wenn wir uns wirklich, wirklich trennen sollten, dann würde das jeder mitbekommen."

Doch wie sieht es nach all dem Drama für die gemeinsamen Zukunftspläne der beiden aus? Schließlich sind die Reality-TV-Bekanntheit und der Fame-Fighting-Gewinner seit 2022 verlobt. Die Hochzeit soll nun aber erst mal auf Eis gelegt werden, wie Walentina weiter gegenüber Promiflash ausplauderte: "Also, ich glaube, das wird erst mal pausiert, aber auch von meiner Seite aus." Can wollte das Ganze damals dann aber doch nicht ganz so stehenlassen und fügte hinzu: "Ja, wohl eher von meiner. Du würdest sofort."

Instagram / ckkaplan_ Walentina Doronina, 2024

ActionPress Can Kaplan und Walentina Doronina, 2024

