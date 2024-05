"Lieblinge": Chris Hemsworth ehrt Ehefrau und Mutter im Netz

Chris Hemsworth (40) und Elsa Pataky (47) gehen bereits seit über zehn Jahren gemeinsam durchs Leben. Inzwischen sind sie sogar stolze Eltern dreier Kinder, die ihre langjährige Liebe letztlich krönten. Wie glücklich die beiden noch heute miteinander sind, stellt der Hottie nun mit einem süßen Muttertags-Post unter Beweis, in dem er auch seine Mama ehrt. "Alles Gute zum Muttertag an meine beiden Lieblinge!", schreibt er auf Instagram zu einer Bilderreihe, die ihn, Elsa und seine Mutter zeigt. Während seine Liebste auf einem Bild mit Sahne auf der Nasenspitze für die Kamera posiert, gibt Chris seiner Mama auf einem weiteren einen Kuss auf die Wange.

Auch die Fans des Filmstars können ihre Entzückung über den Post kaum im Zaum halten. Aus diesem Grund sammelt sich auch ein Kommentar nach dem anderen unter dem Beitrag. Neben "Absolut schöne Menschen" und "Was für ein schönes Paar. Ich liebe es, sie so glücklich zusammen zu sehen", machen Chris' Fans auch eine ganz bestimmte Beobachtung. Denn dass sich der Marvel-Star sowohl mit seiner Mutter als auch seiner Frau in den Bildern zeigt, hebt offenbar hervor, wie ähnlich sich die beiden Frauen sehen. Während ein User "Ist deine Frau auch deine Schwester? Weil sie im Grunde deine Mutter in jung ist" kommentiert, stimmt ein weiterer dem nur mit "Ist es nicht komisch, dass deine Frau wie deine Mutter aussieht?" zu.

Zuletzt präsentierten sich Chris und Elsa gemeinsam auf einem der wichtigsten Red-Carpet-Events der Welt: der Met Gala. Dabei strahlten die beiden nicht nur in einem aufeinander abgestimmten Look, sondern auch über beide Ohren. Während der Australier in einem cremefarbenen Anzug von Tom Ford erschien, konnte die Filmproduzentin in einem schimmernden Kleid ganz in Gold überzeugen. Sichtlich gut gelaunt turtelte der Schauspieler mit der gebürtigen Spanierin auf der Veranstaltung, während sie gekonnt für das Blitzlichtgewitter posierten.

Instagram / chrishemsworth Elsa Pataky, Filmproduzentin

Getty Images Elsa Pataky und Chris Hemsworth bei der Met Gala 2024

Wie findet ihr Chris' Post zum Muttertag?



