Nervig? So finden Ehemalige den neuen "Ex on the Beach"-Cast

Ex on the Beach startete in eine neue Runde. Bereits die erste Folge der fünften Staffel wirkt vielversprechend – immerhin treffen einige Verflossene aufeinander, die in naher Vergangenheit bereits für viel Drama sorgten. Unter anderem dürfen sich die Fans über die Anwesenheit der Are You The One?-Bekanntheiten Ryan Wöhrl, Sina Elisa und später sogar noch Edda Pilz freuen. Der ehemalige "Ex on the Beach"-Teilnehmer Jonny Jaspers ist allerdings nicht so begeistert davon, dass die Truppe in der Show zu sehen sein wird. Im Interview mit Promiflash verrät er: "Ich muss tatsächlich sagen, dass mir diese ganze AYTO-Clique tierisch auf die Eier geht." Auf den einen oder anderen sei er auch nicht so gut zu sprechen.

Für den Freund von Laura Peuker bedeutet das, dass er auf die neue Staffel verzichtet. "Ich werde mir dieses Jahr die Staffel nicht anschauen, weil mir die Leute wie gesagt auf die Eier gegangen sind und ich keinen Bock auf dieses Kindergarten-Gehabe habe von irgendwelchen Anfang 20-Jährigen", betont Jonny gegenüber Promiflash. Das muss er sich nicht mehr antun. Für den "Ex on the Beach"-Kandidaten Tobias Pietrek, der im vergangenen Jahr ebenfalls an der Show teilnahm, scheint mit dem diesjährigen Cast hingegen nicht so unzufrieden zu sein: "Es ist ja auch irgendwo logisch, dass aus diesen Formaten zwei, drei, vier Paare vielleicht hervorgehen, die sich dann wieder trennen, Beef haben und dann bei 'Ex on the Beach' landen". Die Staffel mit Ryan und Co. hat er jedoch nicht gesehen.

Vor allem Ryan wird wohl in dieser Staffel noch für jede Menge Unterhaltung sorgen. In der ersten Folge wurde der Sunnyboy bereits von drei seiner Verflossenen überrascht. Beauty Sina konfrontiert ihn direkt mit ihrem gemeinsamen Sexleben. "Ryan, du machst auf cool und Playboy. Unser Sex war verschwendeter Bodycount, also solltest du besser aufhören, Scheiße über mich zu reden", begrüßt sie ihren Ex. Das Thema ließ den 21-Jährigen gar nicht mehr los...

Anzeige Anzeige

Instagram / tobiismile Tobias Pietrek im Januar 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / ryanwoe "Are You The One?"-Star Ryan Wöhrl

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Könnt ihr verstehen, dass Jonny von den "Are You The One?"-Teilnehmern bei "Ex on the Beach" genervt ist? Ja, ich finde das auch ziemlich nervig. Es sind immer die gleichen in den Shows... Nee, ich finde den Cast cool. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de