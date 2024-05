Selten! Herzogin Meghan plaudert über das Leben als Mama

Herzogin Meghan (42) gibt seltene Einblicke! Gemeinsam mit ihrem Ehemann Prinz Harry (39) hat die einstige Schauspielerin zwei kleine Kinder: Archie Harrison (5) und Lilibet Diana (2). Nach dem Veröffentlichen ihrer Dokumentation "Harry & Meghan" ist es erst einmal ruhig um ihr Leben in Kalifornien geworden. Im Rahmen ihrer Nigeria-Reise plaudert der Suits-Star nun über das Mamasein. "Eine Mutter zu sein, war schon immer ein Traum von mir und ich kann mich so glücklich schätzen, zwei wunderschöne, gesunde, sehr gesprächige und süße Kinder zu haben", erzählt Meghan auf einer offenen Podiumsdiskussion, wie People berichtet. Die US-Amerikanerin fügt noch schwärmend hinzu: "Ich liebe es, eine Mutter zu sein."

Vor wenigen Tagen plauderte die Herzogin schon einmal von ihren Kindern und berichtete von einem niedlichen Moment mit der kleinen Lilibet. "Vor einigen Wochen hat meine Tochter mich angesehen und in meinen Augen ihr eigenes Spiegelbild entdeckt. Dann hat sie gesagt: 'Mama, ich sehe mich in dir.' Ich weiß, sie hat es wortwörtlich gemeint", berichtete Meghan laut Mirror und wandte sich dann an das Publikum: "Aber ich hänge an diesen Worten auf eine andere Weise. Denn ja, ich sehe mich in ihr und sie sieht sich in mir. Und wenn ich mich in diesem Raum umsehe, sehe ich mich auch in euch allen."

Lilibet und Archie haben die beiden aber daheim gelassen. "Es ist nicht immer einfach, so etwas zu tun, schon gar nicht mit kleinen Kindern", erklärte die Royal-Expertin Emily Nash in "A Right Royal Podcast". Zudem habe Nigeria aktuell einige Sicherheitsprobleme. Sie überrascht es also nicht, dass die zwei Urenkel der Queen (✝96) nicht dabei sind: "Ich hätte also gedacht, dass sie ihre Kinder nicht mitnehmen würden, wenn ihr mich jetzt fragt."

HSH Alexi Lubormirski Prinz Harry und Herzogin Meghan mit ihren Kindern Archie und Lilibet

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan bei ihrem Besuch in Nigeria

