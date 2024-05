Drittes Kind: Influencerin Jasi_xx3 verrät Babygeschlecht

Die Netzbekanntheit Jasi_xx3 (21) ist aktuell mit ihrem dritten Baby schwanger. Zusammen mit ihrem Partner Mou konnte sie bereits im Mai 2023 eine gemeinsame Tochter auf der Welt willkommen heißen. Nun verrät die TikTokerin neue Details zu ihren anderen Umständen, denn die Beauty veranstaltete am Wochenende eine Gender-Reveal-Party. In einem TikTok-Clip lassen sie die Katze aus dem Sack: Mit pinkem Konfetti und rosafarbenen Luftballons verkünden Jasi und ihr Mou ganz stolz, dass sie wieder eine Tochter bekommen. Überglücklich fällt sich das Paar in die Arme und feiert den Moment.

Vor allem der werdende Papa Mou kann sein Glück kaum fassen. "Drei Mädchen", schreit er ganz euphorisch in den Clip und fügt direkt an seinen Nachwuchs gerichtet hinzu: "An meine Tochter: Ich wusste immer, dass du ein Mädel wirst!" Auch die Fans sind in der Kommentarspalte ganz außer sich und gratulieren den Eltern zu ihrem Glück. "Wie süß, wie sich alle freuen", "Ich freue mich so sehr für euch" oder "Meinen herzlichen Glückwunsch", schreiben unter anderem drei begeisterte User.

Für Jasi ist es damit Mädchen Nummer drei – denn die Influencerin brachte bereits aus einer früheren Beziehung ihre kleine Eleyna mit in die neue Partnerschaft. Mit dem Kindsvater war die damals 17-Jährige aber noch vor der Entbindung getrennt. Dennoch betonte sie in einem Instagram-Livestream: "Das Kind hat trotzdem einen Vater! Klar, ich bin nicht mehr in der Beziehung mit dem Vater, aber ich , der Erzeuger [...] wird sich gut als Vater einsetzen."

Instagram / jasi_xx3 Jasi_xx3 und ihr Partner Mou, November 2023

Instagram / jasi_xx3 Mou und Jasi mit den beiden Töchtern

Habt ihr damit gerechnet, dass es wieder ein Mädchen wird? Ja, irgendwie schon! Nein, mich überrascht das. Ergebnis anzeigen



