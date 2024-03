Drittes Baby: So groß ist Jasi_xx3s (21) Babybauch schon!

Jasi_xx3 (21) freut sich auf ihr drittes Kind! Die Influencerin ist stolze Mami ihrer Töchter Miriya und Eleyna, vergrößert ihre Familie aber schon bald um ein weiteres Kind. Mittlerweile befindet sie sich schon im sechsten Monat. Auf Instagram teilt die TikTokerin daher süße Updates ihres Babybauchs – und der kann sich schon sehen lassen! Auf einem Schnappschuss präsentiert Jasmin etwa ihre runde Körpermitte, auf der geschrieben steht: "Loading – 55 Prozent." Die Halbzeit ihrer Schwangerschaft hat Jasi also schon geschafft!

Auf ihrem Profil beantwortet die 21-Jährige auch immer wieder die neugierigen Fragen ihrer Fans. Vor allem, dass Jasi noch verhältnismäßig jung ist und bald drei Kinder hat, weckt das Interesse vieler. Dennoch betonte sie kürzlich, dass das dritte Baby geplant war und auch der kurze Abstand zu ihrem zweiten Kind gewollt sei. "Für uns hat der Abstand so gepasst, deswegen haben wir das ja auch so geplant. Wenn das Baby dann auf der Welt ist, müsste Miriya auch ein Jahr und drei Monate sein und für uns passt das so", erklärten Jasmin und ihr Partner Mou Osman. Das Geschlecht wissen die zwei noch nicht.

Ihre erste Schwangerschaft hatte Jasmin damals im Alter von 17 Jahren selbst überrascht. Schnell wuchs sie aber in die Mamarolle hinein und bekam dann im Sommer 2020 Töchterchen Eleyna – damals noch mit ihrem Ex-Freund. Mittlerweile ist sie mit ihrem Freund Mou zusammen, mit dem sie im Mai 2023 dann Miriya auf der Welt begrüßen durfte. Jasis drittes Kind ist dann das zweite gemeinsame mit dem Social-Media-Star.

Anzeige

Instagram / jasi_xx3 Mou und Jasi mit den beiden Töchtern

Anzeige

Instagram / jasi_xx3 Jasi_xx3 im März 2023

Anzeige

Instagram / jasi_xx3 Mou Osman und Jasi_xx3 mit den Kids

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de