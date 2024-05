Ex Elsa flirtet mit Calvin Kleinen: Flocke findet es uncool

Elsa Latifajs Flirt mit Calvin Kleinen (32) kommt nicht bei allen gut an. Die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin hat bei Kampf der Realitystars bereits heftig mit dem Reality-TV-Casanova angebandelt. Ihre Mitbewohner sind davon eher weniger begeistert. Auch Elsas Ex Kevin Platzer (25) alias Flocke lässt deswegen kein gutes Haar an den beiden. Im Interview mit Promiflash erzählt er, dass das sehr peinlich sei: "Da habe ich gar keinen Bock drauf, wirklich."

Dennoch erklärt Flocke, dass er von Elsas Verhalten nicht überrascht sei: "Ich habe nichts anderes erwartet, als dass sie unfassbar unangenehm ist." Außerdem bezweifelt er, dass seine Ex in dem einstigen Temptation Island-Kandidaten den Partner fürs Leben sucht. "Wer Elsa und Calvin kennt, weiß, dass es einfach nur für Promo war. Calvin ist über 30, Elsa ist 19...", vermutet der ehemalige B:REAL – Echte Promis, echtes Leben-Protagonist.

Elsa und Flocke hatten sich im vergangenen Jahr bei Forsthaus Rampensau kennengelernt. Danach waren sie für knapp vier Monate ein Paar. "Sie war dann immer bei mir in Berlin und ich bei ihr in Wien. Und sie hat sich sogar hier in Berlin eine Wohnung angeschaut. Aber irgendwie kam es dann anders", erzählte der Tattoo-Fan Anfang des Jahres im Podcast "Radio Island". Vor den "Kampf der Realitystars"-Dreharbeiten lernte Elsa dann jemand anderes kennen, mit dem sie fast zusammenkam. Wegen ihres Calvin-Flirts beendete sie das jedoch vor den TV-Kameras.

RTLZWEI Collage: Elsa Latifaj und Calvin Kleinen bei "Kampf der Realitystars"

First Dates Hotel, Vox "First Dates Hotel"-Teilnehmer Kevin

